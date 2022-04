Exklusiver Abend Wurstmacher bittet bei Wurst-Ausstellung in Retz zu Tisch

Lesezeit: 2 Min FE Franz Enzmann

Um die Wurst geht es in der Retzer Galerie von Michael Vesely in der Windmühlgasse 17. Foto: Franz Enzmann

In der Galerie von Michael Vesely in der Retzer Windmühlgasse zeigt der Fotograf und ehemalige Gastronom Attila Corbaci seine fotografischen Werke rund um die Wurst - und besondere Kunstwerke, wie das Wurstbuch. Am Samstag, 2. April, gibt es hier einen speziellen Termin.