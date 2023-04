Am Heldenberg wird live in ein Haus eingebrochen

Der Geschäftsführer der Firma PNC hat Chefinspektor i.R. Joseph M. Riedinger als Referenten gewonnen. Der ehemalige Leiter der Cybercrime Unit im Landeskriminalamt (LKA) Niederösterreich wird unter anderem aufzeigen, wie leicht man in ein schlecht gesichertes Netzwerk einbrechen, eine Webcam in einem Privathaus ausspionieren oder in einer Smarthome-Steuerung die Heizung abschalten kann.

Beck lernte Riedinger im Rahmen einer Zusatzausbildung kennen: „Mich hat nicht nur der spannende Inhalt gefesselt, sondern auch die für Laien bodenständigen und sehr gut verständlichen Erklärungen. Daher wollte ich in unserer Gemeinde diesen Vortrag anbieten.“ Das starke Interesse an der Veranstaltung gibt ihm recht, es haben sich bereits 80 Personen angemeldet. Details zum Informationsabend und Anmeldung: www.pnc.at/cybercrime-event.

Eine Expertise, die vielfach gefragt ist ...

Joseph M. Riedinger ist für das Bundeskriminalamt im Bereich der digitalen Forensik tätig. Weiters berät er die Finanzmarktaufsicht Österreich bei der Ausbildungsorganisation. Mehrere Jahrzehnte lang leitete er die Cybercrime Unit des LKA NÖ und konnte so umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der digitalen Forensik und der Bearbeitung von Cybercrime-Delikten sammeln. Weiters ist er als Lektor an der FH Wiener Neustadt für den Bereich „Wirtschaftskriminalität & Cybercrime“ engagiert, hält Vorträge an diversen Akademien und für die Wirtschaftskammer.

Am Programm am Heldenberg:

Darknet – ein Liveausflug in die dunkle Unterwelt

gefälschten Ausweis gefällig oder ein paar Gramm Drogen?

finden wir vielleicht auch Ihre Unternehmensdaten?

LKA/BKA/Polizei: Was können diese Organisationen und wie helfen sie?

Datenkrake Internet

welche Daten/Spuren hinterlassen wir wo (bewusst und unbewusst)?

Kreditkarten, Social Media

Ransomware, DDoS, etc.

Welche existenzbedrohenden Szenarien gibt es für Unternehmen?

Welche Methoden nutzen die bösen Jungs (und Mädels)?

Live Hacking … brechen wir doch einfach mal in ein Haus ein

Kryptowährungen, Online-Banking und Co.

Wie sicher sind Internet-Zahlungen?

Autodiebstahl 4.0

