In Watzelsdorf wurde ein Presshaus verputzt

Die für „NÖ gestalten” - eine Serviceplattform für Bauen, Architektur und Gestaltung - tätigen Kellergassen-Bauberater trafen einander zu einem Praxisseminar in Watzelsdorf. Kalkputztechniken standen im Mittelpunkt der Weiterbildung, die vom Kellergassenmanagement NÖ und der Baudirektion des Landes NÖ organisiert wurde. Nach dem gemeinsamen Werk im Presshaus der Familie Haresleb wurden mit dem Kalkputz-Experten Robert Kuttig noch weitere Renovierungsprojekte besichtigt, darunter sein Mühlengebäude in Watzelsdorf.

Kuttig zeigte auch das Trockenlöschen von Kalk und gab Tipps für die Sanierung von Lehmmauern. Welcher Kalk wird wie verwendet? Wie mischt man Kalkfarbe? Wie wird der Feinputz aufgetragen? All das wurde praktisch durchexerziert. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf begrüßt die praxisnahe Ausbildung zur Erhaltung der Kellergassen und kündigte bereits an: „Zusätzlich sollen in Zukunft auch Professionisten zu den traditionellen Handwerkstechniken ausgebildet werden.“

Zum Abschluss gab es eine Kellergassenführung von Josef Diem in der Maulavern-Kellergasse von Zellerndorf sowie einen intensiven Erfahrungsaustausch zu den bisher absolvierten Bauberatungen mit dem Expertenteam der Baudirektion und dem Kellergassenmanagement von Agrar Plus.

Die Weiterbildung wurde im Rahmen eines Landschaftsfonds-Projektes durchgeführt. Anmeldungen für die Kellergassen-Bauberatungen:https://www.noe-gestalten.at/kellergassen-privat/