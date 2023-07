Hat konventionelle Landwirtschaft einen zu schlechten Ruf?

Johann Kohl von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) war zu Gast in Gettsdorf, um über „Pflanzenschutz & Biodiversität " zu sprechen. Der studierte Agrarökonom beobachtet, dass in den Medien über die konventionelle Landwirtschaft nicht positiv berichtet wird. Er will diese wieder ins richtige Licht rücken. Die ganze Thematik anders aufzeigen. Es herrsche eine Polarisierung bezüglich biologischer oder herkömmlicher Landwirtschaft. Dazwischen gebe es relativ wenig.

„Es gibt kaum einen Bereich des Lebens wie die Landwirtschaft, wo so viele mitreden, die damit gar nichts zu tun haben“, meinte Kohl, „siehe auch die Werbung mit dem berühmten Schweinchen.“ Er ist der Leiter der Pflanzenschutzmittelzulassung der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und er setzt auf das Motto "Erklären statt Ängstigen".

Autowaschanlage statt fruchtbares Ackerland

Er spricht sich vehement gegen den hohen Bodenverbrauch in Österreich aus. So ist die landwirtschaftliche Fläche seit 1970 um 30 Prozent zurückgegangen. Das ist ist die Fläche von Oberösterreich. Gutes, fruchtbares Ackerland werde etwa mit Autowaschanlangen verbaut, während für Ackerböden im Alpenovorland nur noch Hanglagen bleiben. Die verbaute Fläche ist um 120 Prozent gestiegen, das Grünland, einschließlich Almen, um 49 Prozent gesunken. Das Artenreichtum einer Wiese verringerte sich um 84 Prozent. „Überspitzt gesagt, haben wir von Vorarlberg bis Niederösterreich eher einen Golfrasen“, lieferte Kohl einige Zahlen.

In der Öffentlichkeit komme es überhaupt nicht vor, dass bei einem Mähvorgang etwa 60 Prozent der Heuschrecken verloren gehen. Es gebe kaum noch Magerwiesen, das sind nährstoffarme Grünflächen, die wenig Ertrag bringen, aber viele Schmetterlinge, Vögel oder Wildbienen anziehen. „Wir verlieren Magerwiesen in Grünlandregionen durch Aufforstung oder Nichtnutzung und anschließender Verwaldung“, erklärte der Experte. In Ackerbauregionen komme der Verbuschung von Böschungen durch Robinien (Falsche Akazie) besondere Bedeutung zu. Würden die Gstettn einmal im Jahr gemäht werden, dann würden wieder Blütenpflanzen wachsen, die die Wildbienen bestäuben. Denn: „Die Robinien sind eingeschleppte Pflanzenarten, sie haben nichts mit Biodiversität zu tun.“

„Pflügen ist der stärkste Eingriff in die Natur“

In der gesellschaftlichen Diskussion werde der mechanische Pflanzenschutz völlig vergessen, mahnt Kohl. „Es gibt eine schichtförmige Bodenstruktur. Durch das Wenden von Böden reduziere ich zum Beispiel die Regenwürmer darin um 70 Prozent.“ Die Mulchdirektsaat sei hingegen pfluglos und mit einer reinen Mulchsaatmaschine schone sie die Biodiversität im Boden. „Sie hilft auch gegen die Abschwemmung von Erde bei Starkregen.“

Die Tendenz in der Landwirtschaft gehe jedoch in andere Richtung - zur Bodenbearbeitung und Direktsaat, bedauert Kohl. Der positive Effekt von Mulchsaat gehe durch zu starke Bodenbearbeitung verloren. Würde man die Kriterien für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln auf das Pflügen übertragen, wäre Pflügen nicht möglich, argumentiert der AGES-Fachmann.

Einsatz von Pestiziden sinkt in konventioneller Landwirtschaft

Pflanzenschutzmittel gehören überhaupt zu den bestuntersuchten Stoffen, betonte Kohl. Hasen oder brütende Vögel würden durch die Mittel nicht geschädigt. Aber: „In der Öffentlichkeit wird gesagt, es wird immer mehr gepritzt. Doch im Biolandbau haben wir einen Anstieg von zulässigen Wirkstoffen von 110 Prozent.“

Zum Thema Windschutzgürtel: Diese vemindern die Verdunstung im Feld und schützen vor Erosion. Kohl setzt sich ebenso für die Einpflanzung von Bäumen an Straßen ein. „Wir haben 100.000 km Straßen, das sind Millionen von Bäumen, die ich pflanzen kann. Dann muss man halt das Tempo auf den Straßen reduzieren.“

Was können Private für die Biodiversität tun?

Und in Privatgärten? Dort könne man einen fünf Meter breiten Streifen mit Blühpflanzen stehen lassen. Würde das jeder tun, ergäbe dies eine ökologische Fläche von 40.000 km, rechnete Kohl vor. „Weniger mähen ist gut," warf Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer ein. Wobei Mähroboter kritisch zu betrachten seien, da sie viele Kleinstlebewesen töten. Kohl selbst mäht seinen Garten nur einmal im Jahr.

Gerne mehr als einmal langten die Gäste beim Buffet zu, das die Ortsbauernobfrauen der Gemeinde Zierdorf nach dem Vortrag anboten. Landwirt Josef Guggenberger hatte den Abend initiiert.