Extreme Brandgefahr im Wald: Stadträtin ruft zur Vorsicht auf

Erste am Freitagnachmittag wurden die Mitglieder der Feuerwehren Aspersdorf und Wullersdorf, wie berichtet, zu einem Waldbrand beim Rastplatz Birkenwald alarmiert. Das trockene Unterholz im Waldstück war in Brand geraten.

Aspersdorf Waldbrand beim Rastplatz Birkenwald

„Ein kleiner Funke genügt, um in unserem beliebten Naherholungsgebiet eine Katastrophe auslösen – und das heuer bereits im März“, ruft Wald-Stadträtin Sabine Fasching von den Grünen die Hollabrunner Bevölkerung zu besonderer Achtsamkeit auf. Bei Spaziergängen im Hollabrunner Wald sei absolute Vorsicht geboten ist.

Ein weggeworfener Zigaretten-Stummel kann teuer werden: Zur Verwaltungsstrafe von 7.270 Euro können Schadenersatzforderungen des betroffenen Waldbesitzers hinzukommen.

Weitere Schäden im Wald zu befürchten

Für die Jahreszeit sonst unüblich, herrscht in unserer Region schon jetzt die höchste Gefährdungsstufe für Waldbrände. Bis in Tiefen von 20 Zentimetern ist der Boden derzeit ausgetrocknet, praktisch ein gesamter Monatsniederschlag fehlt.

„Ein Ende der Trockenperiode ist leider nicht in Sicht, also ist es umso wichtiger, entsprechend aufzupassen“, appelliert Fasching, die auch weitere Schäden an den Waldbäumen aufgrund der hohen Trockenheit und der damit verbundenen Anfälligkeit für Schädlinge befürchtet.

