Das F O R U M: Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, Anmeldungen sind nicht notwendig, bei Brot und Wein kann im Anschluss weiter diskutiert werden.

Die Diskutanten: Weinquartier-Geschäftsführer und Winzer Gerald Diem; HLT-Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner; Geschäftsführerin der Bäuerinnen NÖ Elfriede Schaffer und Obmann der Bezirksbauernkammer Fritz Schechtner.

Nächste Termine:

Am 21. Februar wird die zweite Runde eingeläutet. Das Thema: Digitalisierung und Innovation als Motoren für die Wirtschaft am Land 2025!

Am 21. März geht es um „Gelingendes Altern in der Gemeinde – aber wie?“

Der 9. April steht im Zeichen von „Veränderung des Arbeitslebens durch Digitalisierung und neue Technologien: Chancen und Herausforderungen“.