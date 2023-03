Ziersdorfer Winzer macht Weine im Tempo der Natur

Leo Uibel betreibt biodynamischen Weinbau auf sieben Hektar. Wenn der 49-Jährige von seinen Naturweinen spricht, sprüht er vor Enthusiasmus. Die Zeitschrift „Kalk & Kegel“ kürte den Ziersdorfer zu einem der 114 einflussreichsten Winzern Österreichs, die nachhaltig und biologisch produzieren.

„Leo ist ein Purist und Qualitätsfreak. So macht er auch seine Weine: ungetuned, fernab jeglicher Massenware und immer im Tempo der Natur, damit der Wein lebendig bleibt. Ein Vordenker“, attestiert „Kalk & Kegel“-Chefredakteur Michael Pech.

Uibel ist auf den Zug der Naturweinbewegung aufgesprungen. Er arbeitet ohne Zugabe von Hilfsstoffen und schwefelt einen Teil seines Weines gar nicht. Die Demeterrichtlinien, nach denen er seit 2018 arbeitet, sind streng. Der Wein liegt manchmal ein Jahr oder länger im Fass, weil er ohne Beigabe von Hefe maischevergoren wird.

Asiaten und Skandinavier fliegen auf Uibels Wein

„Die maischevergorenen Weine gehen in Asien besonders gut, weil das Ausgegorene am bekömmlichsten ist“, sagt Uibel. „Der ausgegorene Wein tut am nächsten Morgen nicht so weh“, schmunzelt der Winzer.

Auch die Finnen, Schweden und Norweger würden die Bekömmlichkeit seines Weines und die natürlichen Aromen sehr schätzen. Der Naturwein passe gut zur nordischen und asiatischen Küche.

Am vergangenen Wochenende war der Schmidataler auf der Naturweinmesse in Paris („Raw Wine“). „Dort sind viele Winzer aus Osteuropa, die sind in der Naturweinszene gut drauf“, schwärmt Uibel. Und natürlich potenzielle Weinkunden.

Schafe als Rasenmäher und Nachteil der Lesemaschine

„Der Weg ist manchmal hart“, sagt Uibel, „ich muss um die ganze Welt fliegen, um meinen Wein zu verkaufen.“ Wenn möglich, reist er auch per Zug. Bereut hat er seinen Weg nicht: „Das Umfeld der Naturweinwinzer und Handelspartner ist ein ehrliches Beziehungsgeflecht und die Arbeit macht Spaß.“

Seit letztem Oktober hat Uibel übrigens Schafe im Weingarten in der Riede „End des Bergs“ am Köhlberg. Sie sind seine Rasenmäher. Denn der Ziersdorfer düngt nur mit der Begrünung seines Weingartenbodens. Er setzt auch auf die Handlese, denn die Lesemaschine ist zu schwer für den Boden und die Rebstöcke.

Mehr Aufwand für weniger Ertrag

„Dadurch, dass die Lesemaschine nicht so selektiert, kommt auch nicht so perfektes Traubenmaterial in den Behälter“, schildert Uibel und zeigt sich als Qualitätsfreak: „Es ist spannender, was g’scheit zu machen und eine präzise Verordnungsqualität rauszuholen, als sich mit Mittelmaß zu begnügen.“

Die Arbeit im biodynamischen Weinbau sei mehr Aufwand bei weniger Ertrag – „und es ist ein Generationenprojekt“, sagt der Winzer. Im Weingarten helfen ihm seine Lebensgefährtin Michaela und seine Eltern. „Das ist der Vorteil, wenn man klein ist, man braucht nicht so viele zusätzliche Arbeitskräfte.“ Und im Notfall müssen die Brüder herhalten.

Ob seine 17-jährige Tochter in den Betrieb einsteigen wird, sei noch ungewiss. „Aber die Tatsache, dass bei uns internationale Weinhändler und Kunden ein- und ausmarschieren, macht den Beruf interessant“, ist Uibel überzeugt. Das Beispiel folgt auf dem Fuß: Dieser Tage steht ein Besuch eines kanadischen Weinimporteurs im Winzerhof Uibel in Ziersdorf an.

Das Ranking der einflussreichsten Winzer wurde von 30 Top-Sommeliers Österreichs erstellt. Das Weingut Uibel schaffte es bereits voriges Jahr auf diese Liste. Nächster Veranstaltungstermin im Weingut Uibel: Samstag, 31. März, ab 16 Uhr und Sonntag, 1. April, ab 10 Uhr: „Drink, drank, drunken“ – Weinverkostung am Weinhof Uibel.

