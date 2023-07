Mit Lecksalz, Hafer und frischem Heu im Revier Unterretzbach

Die Unterretzbacher Ferienspiele sind stets gut besucht. Heuer kam ein ganz neues Themengebiet dazu: Natur erleben mit der Jagdgesellschaft! Mehr als 20 Kinder ließen sich dieses Angebot nicht entgehen und freuten sich auf den gemeinsamen Nachmittag. Jagdleiter Edmund Schöbinger, Wildmeister Manuel Fasching und Jäger Florian Hofinger boten den Kindern faszinierenden Einblick in die Natur.

Die Fütterung und notwendige Hege des Wildes sowie Wildkunde wurden ebenso vermittelt wie das richtige Verhalten im Revier. Dabei durften die Kids die Futterkrippen mit frischem Heu auffüllen und die Futterkästen mit mitgebrachtem Hafer befüllen. Besonders Eifrige probierten sogar an kleinen Stückchen vom Lecksalz, bevor es für die Tiere ausgelegt wurde. Mit dem Fernglas konnten einige Tiere vom Hochstand aus beobachtet werden.

Was der Mensch hinterlässt ...

Die Kinder lernten aber auch schnell die Schattenseiten der Zivilisation. So manche Plastikflasche, Aludose und sogar ein alter Roller wurden in der „Holdergschliachtn“ gefunden, gesammelt und am Ende mitgenommen. Edmund Schöbinger erklärte an Hand von Rehgeweihen die Aufgabe der Jäger, für einen gesunden Bestand zu sorgen, und hatte für jeden Teilnehmer eine Abwurfstange als Andenken. Beim Fährtenspiel ging es um die richtige Zuordnung der Tiere zu ihren Spuren.

Spiel und Spaß kamen nicht zu kurz. Die Fahrt am Jagdanhänger und das abschließende Grillen von Würsteln am Steckerl waren weitere Höhepunkte. Die Kinder waren sich einig: „Es war schön und wir haben viel Neues gelernt!“