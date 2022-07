Bezirk Hollabrunn: „Hitze gibt einigen Bäumen den Rest“

Werbung

Wenn heuer im Bezirk Hollabrunn noch einige Bäume am Straßenrand umgeschnitten werden, dann steckt hier kein leichtfertiges Abholzen dahinter. Dahingehend will Wolfgang Dafert, Leiter der Straßenbauabteilung in Hollabrunn, sensibilisieren.

Rund 19.000 Bäume gibt es im Gebiet der Straßenbauabteilung mit ihren sieben Straßenmeistereien. Die zurückliegenden Hitzejahre sind mit ein Grund, warum viele dieser Bäume massiv geschwächt sind. 40 bis 45 pro Jahr sind im Bereich der Straßenmeisterei nicht mehr zu retten.

An der B 2 zwischen Schöngrabern und Mittergrabern zeigt Christian Meierhofer, Baumkontrollor für die Straßenmeistereien Hollabrunn, Geras und Eggenburg, einen verdorrten Kirschbaum. Etwas weiter ist bei einem Apfelbaum nur noch wenig Grün zu erkennen. „Heuer dürfte die Hitze einigen Bäumen den Rest geben“, sagt Dafert. Aus Verkehrssicherheitsgründen müssen diese bald entfernt werden.

Ab einem Durchmesser von drei bis fünf Zentimetern gilt ein Ast als verkehrsgefährdend, erklärt Meierhofer, der die entsprechenden Pflegepläne erstellt. „Wenn es Sinn macht, schneiden wir nur die dürren Teile weg und versuchen, den Baum zu erhalten.“ Das Entfernen der Bäume sei dann eine typische Schlechtwetterarbeit, ergänzt Markus Hütt, stellvertretender Straßenmeisterei-Chef in Hollabrunn.

Die Hitze des Bodens setzt manchen Wurzeln – etwa jenen des Kirschbaums – arg zu. Hat der Baum keine Kraft, genug Wasser aus dem Boden zu ziehen, feiern Schädlinge wie der Borkenkäfer fröhliche Urständ. „Die Kirschen werden bei uns aussterben“, fürchtet Dafert.

Akribische Suche nach neuen Baum-Standorten

Kopfzerbrechen bereitet den Straßenmeistern aber auch das Nachsetzen neuer Bäume. Das Kulturflächenschutzgesetz verlangt einen Mindestabstand von drei bis sechs Metern – je nach Baum- und Fruchtart – zum angrenzenden Acker. „Wir suchen alle Standorte, die möglich sind“, sagt Dafert, „und sind jedem Bauern dankbar, der es uns erlaubt, auf oder bei seinem Grund einen Baum zu setzen.“

Nachgesetzt werden gerne verschiedene Ahornarten, Säuleneichen, Silberlinden, aber auch Obstbäume. Als ökologische und landschaftsprägende Objekte sollen die Bäume nicht verschwinden. Auch als Böschungssicherung seien sie immer noch sinnvoll, betont Meierhofer.

Als Baumkontrollor hat er eine umfassende Ausbildung absolviert. Leichtfertig umgeschnitten wird nicht, betont Dafert.

