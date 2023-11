Beim Striezelschnapsen ging's um die Wurst

Die Vorstandsgruppe des Fahndorfer Dorferneuerungsvereins rund um Obfrau Maria Dürnsteiner setzte am Abend vor Allerheiligen traditionell auf das Striezelschnapsen. Doch ganz so traditionell ist der Brauch in Fahndorf nicht, denn hier spielt man auch um Knackwürste. Wieso das so ist, kann Ortsvorsteher Leopold Huber nicht sagen. „Das war immer so, wir spielen auch um Mannerschnitten“, erklärte Dürnsteiner, dass es nur wichtig sei, dass die Ortschaft zusammenkomme.

Feuerwehrkommandant Günter Wendl spielte zum Schluss noch um zwei Runden fleischige Knacker. Um des Hungers Willen spielte er sicher nicht, denn die sechsköpfige Frauengruppe des DEV-Fahndorf verzauberte die Kartendippler mit einem bunten Potpourri aus Aufstrichen und Wein aus Fahndorfs besten Riedenlagen.