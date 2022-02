Imkermeister drückte mit 71 Jahren noch einmal die Schulbank

„Neben den Bienen war die Baumkunde im Mittelpunkt meines Interesses“, erzählt Imkermeister Josef Fleischhacker. „Das Interesse an Obstbau hat immer schon bestanden“, schildert der gebürtiger Illmitzer. Bei gelegentlichen Fahrten nach Krems führte der Weg an der Landwirtschaftlichen Fachschule vorbei. Eines Tages fiel spontan der Entschluss: „In einer Zweiminutenaktion habe ich mich angemeldet“, erzählt Fleischhacker schmunzelnd.

Die beiden Abendlehrgänge zu den Themen Obstbau und Obstverwertung gingen über drei Semester. „Es war nicht einfach. Beim Online-Unterricht musste ich mich nicht nur in das Computertechnische einarbeiten, auch die bekannt schlechte Internetverbindung in Fahndorf war eine große Herausforderung“, erinnert sich der Absolvent: „Ich wollte eigentlich nicht zur Prüfung antreten, wozu auch. Doch meine Mitschüler, Lehrer und Familie haben mich voll motiviert.“

Vergangene Woche war es soweit: Fleischhacker bestand mit insgesamt gutem Erfolg. „Ich hätte nie gedacht, im 72. Lebensjahr noch eine Prüfung zu machen“, strahlt der Imkermeister und frischgebackene Facharbeiter in Obstbau und Obstverarbeitung. Letzteres, erzählt Fleischhacker, war sehr anspruchsvoll: „Es gibt so unglaubliche viele Varianten, Obst zu verarbeiten.“

Geprüft wurde er am 3. Februar von Wolfgang Lukas, dem Kremser Vizebürgermeister Martin Sedlmaier, Alfred Wimmer aus Radlbrunn, Landwirtschaftskammerrat Franz Xaver Broidl und seinem Klassenvorstand Leonhard Czipin.

Als Erstes zogen die Bienen in Fahndorf ein

Seit 40 Jahren lebt Josef Fleischhacker nun mit seiner Frau Anna in Fahndorf. Davor verbrachten sie einige Jahre in Wien. In einem Gemeindebau wohnend, begannen sie bereits mit dem Imkern. „Das war natürlich nicht einfach, einen Bienenstock auf einer Loggia zu halten“, schmunzelt er.

Nach dem Erwerb des Grundstücks in Fahndorf wurde gleich einmal eine Dirndlhecke im Garten gepflanzt. „Lange vor dem Bau und Einzug ins Haus wohnten dort Bienen“, schildert der Imkermeister. Nach und nach pflanzte er auf seinem Grund immer mehr Bienengärten und Streuobstwiesen: „Mit jedem Meter Wachstum der Bäume wuchs meine Begeisterung“, sagt der frischgebackene Facharbeiter und verrät: „Ich habe nach der Prüfung gleich zwei Jobangebote bekommen.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden