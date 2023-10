Polizei fasste junge Räuber, die in Hollabrunn ihr Unwesen trieben

Am 17. Oktober gegen 13.20 Uhr soll ein jugendlicher Täter einem 15-jährigen Schüler in der Gschmeidlerstraße Gewalt angedroht haben, wenn er ihm nicht seine Jacke, Sportschuhe und Haube übergeben wurde. Aus Angst tat der Teenager, was ihm befohlen wurde. Der Täter hinterließ dem Opfer seine Sportschuhe, damit der Bursche nicht barfuß den Heimweg antreten musste.

Nur einen Tag später, gegen 14.15 Uhr, versuchten vier jugendliche Täter, ebenfalls in der Gschmeidlerstraße, zwei Schülern unter Androhung körperlicher Gewalt Bargeld abzunötigen. Doch die Opfer konnten zu Fuß über den Bahnhof flüchten, sodass es beim Versuch der Tat blieb.

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Hollabrunner Polizei, vier verdächtige Jugendliche auszuforschen. Diese seien bei der Einvernahme geständig gewesen. Der Einzeltäter, der für den Raub verantwortlich war, wurde zur U-Haft in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Die drei anderen Jugendlichen - alle Jahrgang 2006 bis 2007 und in Wien sowie im Bezirk Hollabrunn wohnhaft - wurden auf freiem Fuß angezeigt.