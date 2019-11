Hollabrunner Zeichen gegen Gewalt an Frauen .

Die 16 Tage gegen Gewalt, der Aktionszeitraum von 25.11. bis 10.12., mit denen jährlich auf die (sexualisierte) Gewalt an Frauen und Mädchen hinweisen soll, scheint 2019 dringlicher denn je, meint Barbara Murero-Holzbauer, Geschäftsführerin des Frauenberatungs- und Bildungszentrums „Frauen für Frauen“ in Hollabrunn.

Sie verweist auf eine traurige Bilanz: Seit Jahresbeginn wurden in Österreich 18 Frauen ermordet, alleine zehn in Niederösterreich. Auch in Hollabrunn wird jedes Jahr ein Zeichen gesetzt, um Bewusstsein zu schaffen.

Am Montag (25.11.), dem Tag gegen Gewalt an Frauen, wurde gemeinsam mit Bürgermeister Alfred Babinsky, weiteren Gemeindevertretern und Kooperationspartnern aus der Region die blaue Fahne gehisst, die bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, vor dem Rathaus weht.



Rasche Hilfe für Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind

Gewalt könne viele Formen annehmen, jeden betreffen und bereits bei überbordender Kontrolle durch den Partner beginnen. In rund 95 Prozent der Fälle geht sie von Männern aus. „Frauen und Mädchen müssen bei Gewalterfahrungen die Möglichkeit haben, rasch und kostenlos Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen zu können“, betont Murero-Holzbauer. Dafür stehen Schutzeinrichtungen genauso wie die Frauenberatungseinrichtungen vor Ort zur Verfügung.

„Im Beratungsprozess erleben wir oft, dass viele Frauen, die sich ursprünglich wegen psychischen Problemen, Arbeitssuche, Schwierigkeiten im Beruf oder mit der Familie an Frauen für Frauen wenden, sich nach und nach in unserer Beratung öffnen können und bei uns zum ersten Mal über ihre Erfahrungen mit Gewalt sprechen“, schildert die Geschäftsführerin. Oft halte Scham und Angst diese Frauen davon ab, die gewaltvolle Beziehung zu verlassen; oft sei es auch die fehlende wirtschaftliche Unabhängigkeit oder seien es die Kinder oder andere Angehörige, die einen Ausstieg unmöglich machen.



Frauen für Frauen erarbeitet Lösungsstrategien

Einen wesentlichen Faktor mache die anonyme, kostenlose und kompetente Beratung aus, sagt Murero-Holzbauer. Gemeinsam mit den Beraterinnen werde eine Lösungsstrategie erarbeitet, die den Frauen ein sicheres Verlassen der Beziehung ermöglichen kann. Frauen, die Hilfe in einem Prozess gegen den Gewalttäter oder bei den dazu notwendigen Behördengängen benötigen, können ebenfalls ein kostenloses Angebot von „Frauen für Frauen“ in Anspruch nehmen.

Dass es dafür die notwendigen Mittel braucht, lässt die Geschäftsführerin nicht vergessen: „Wichtig und unerlässlich, um die Arbeit und die Angebote von Frauenberatungseinrichtungen im Weinviertel, Niederösterreich und ganz Österreich in der bisherigen Qualität fortzuführen, ist eine gesicherte und betragsmäßig ausreichende Finanzierung.“

Seit 1992 nimmt Österreich an der weltweiten Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“ teil.