Mustergültiges Zeugnis für den "Reblaus Express"

Werbung

94 Prozent der Befragten würden die Bahn weiterempfehlen, so das Ergebnis der Befragungen im Vorjahr. Das freut auch Ludwig Schleritzko: „Der öffentliche Verkehr ist der Schlüssel zu einer zukunftsfitten klimafreundlichen Mobilität – im Alltag wie in der Freizeit", meint der Mobilitätslandesrat. Seit 2010 seien deshalb 225 Millionen Euro in die Schienenbahnen der Niederösterreich Bahnen (NÖVOG) investiert worden. "Die hervorragenden Bewertungen der Fahrgäste zeigen deutlich, dass sich diese Investitionen nachhaltig gelohnt haben."

Die Fahrgastbefragung beim "Reblaus Express" erfolgt alle drei Jahre. Im Jahr 2021 wurde diese zwischen Juli und November vom Marktforschungsinstitut Manova mit insgesamt 278 Fahrgästen durchgeführt.

Das Zugpersonal wurde mit der Note 1,08 bewertet, die Pünktlichkeit der Züge mit 1,15. „Unser Ziel ist es, mit unseren Angeboten so viele Menschen wie möglich zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu motivieren, sowohl im Alltag als auch in der Freizeit. Mundpropaganda ist dabei die beste Werbung und eine Weiterempfehlungsrate von 94 Prozent freut uns daher ganz besonders“, NÖVOG-Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.