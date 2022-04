Fahrradverleih Klinikum Hollabrunn verfügt nun über Nextbike-Station

Freuen sich, nun eine Nextbike-Station vorm Haus zu haben: Harald Fiedler, Kaufmännische Direktorin Andrea Dankelmaier, Dieter Böhm, Technischer Leiter Klaus Schörg und Johann Huber. Foto: LK Hollabrunn

D as Nextbike-System hat sich in den vergangenen Jahren in vielen Gemeinden bewährt. Nun hat sich auch das Landesklinikum Hollabrunn beteiligt und verfügt über eine eigene Haltestelle mit vier Fahrrädern bzw. sechs Stellplätzen.