Fahrzeug kippte Arbeiter geriet in Retzbach unter Traktor und starb

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: dilip singh000, Shutterstock.com

E in 55-jähriger Mann ist am Montag in Hollabrunn bei einem Arbeitsunfall bei der Weingartenpflege ums Leben gekommen.