Fahrzeugbrand auf Weinviertler Schnellstraße

Kurz nach 18 Uhr gingen am Sonntag (5. Juni) die Sirenen los: Die Feuerwehren Hollabrunn, Göllersdorf und Viendorf wurden zu einem Fahrzeugbrand auf der Weinviertler Schnellstraße S 3 zwischen Göllersdorf und Obermallebarn gerufen.

Als die Kameraden eintrafen, stand der Pkw, der am Pannenstreifen abgestellt war, bereits in Vollbrand. Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehren Hollabrunn und Göllersdorf löschten das Fahrzeug sowie den Straßengraben, der ebenfalls in Brand geraten war.

Die Autobahnpolizei sperrte die Fahrbahn für etwa eine Stunde komplett. Die vier Insassen das Wagens blieben unverletzt.

Im Einsatz waren:

Autobahnpolizei Stockerau mit zwei Fahrzeugen und vier Mann; FF Göllersdorf mit drei Fahrzeugen und 14 Mitgliedern; FF Hollabrunn mit fünf Fahrzeugen; FF Viendorf mit zwei Fahrzeugen und die Asfinag Stockerau.

