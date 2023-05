Bösendürnbach feierte seine Feuerwehr und das neue Auto

Die traditionelle Florianimesse des Feuerwehr-Unterabschnitts Hohenwarth-Mühlbach fand diesmal auf der Wiese neben der Bösendürnbacher Kapelle statt. Auf diesem Platz soll in nächster Zeit das neue Feuerwehr- und Gemeindehaus entstehen. Den Gottesdienst feierte Feuerwehrkurat Jerome Ambarusi, der auch das neue Fahrzeug segnete. Der Musikverein Manhartsberg umrahmte die Messe und den anschließenden Festakt und Frühschoppen musikalisch.

Angelobung der Feuerwehrleute: Benedikt Mantler (FF Ebersbrunn), Sebastian Ulzer (FF Bösendürnbach), Katrin Walkersdorfer und Karoline Machek. Foto: Günter Rapp

„Mit dieser Florianimesse wollen wir Feuerwehrleute uns dafür bedanken, dass wir gesund von unseren Einsätzen heimgekehrt sind“, betonte Unterabschnittskommandant Horst Miltner. Und er beglückwünschte die FF Bösendürnbach mit ihrem Kommandanten Hermann Hauser zur bereits im Herbst 2020 erfolgten Indienststellung des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges. Miltner nahm außerdem die Angelobung vier neuer Feuerwehrmitglieder vor. Ihr Versprechen für die Feuerwehrjugend haben fünf Kinder abgelegt.

Angelobung der Feuerwehrjugend: Albert Hartwich, Emilie Hertlein, Betreuerin Daniela Miltner, Sophie Zeilinger, Karoline Fruth und Hanna Trauner. Foto: Günter Rapp

Bösendürnbachs Feuerwehrkommandant Hermann Hauser konnte zum Festakt neben Abschnittskommandant Andreas Schwingl, Unterabschnittskommandant Horst Miltner und Ehrenhauptbrandinspektor Josef Kraft auch Hohenwarth-Mühlbachs Vizebürgermeister Helmut Schachamayr begrüßen. Er ließ nicht unerwähnt, dass es langer Diskussionen bedurft hatte, bis die Anschaffung des neuen Einsatzfahrzeuges beschlossen werden konnte. „Vor allem mit Unterstützung der Bevölkerung und Eigenmitteln unserer Feuerwehr konnte die Anschaffung getätigt werden“, sagte Hauser, der Pfarrer Ambarusi für die Feier der Feldmesse dankte und Brigitte Sohm, dass sie sich als Fahrzeupatin zur Verfügung gestellt hatte.

Auch benachbarte Feuerwehren beim Festakt

Neben den Feuerwehren des Unterabschnitts waren Abordnungen der FF Obernholz sowie Elsarn-Wiedendorf zur Florianifeier nach Bösendürnbach gekommen. Die Feuerwehrleute standen unter dem Kommando von Bösendürnbachs Kommandant-Stellvertreter Herbert Schrabauer.

Abschnittskommandant Schwingl gratulierte zum neuen Mannschaftstransportfahrzeug, das in absehbarer Zeit mit einem Anhänger ergänzt werden soll. „Dann können Löschmittel im Bedarfsfall auch per Traktor transportiert werden, etwa in unwegsames Waldgebiet“, erläuterte Schwingl und betonte: „Auch kleinere Feuerwehren sollen optimal ausgerüstet sein.“

Das neue Fahrzeug sei wichtig für die Sicherheit der Ortsbevölkerung, ließ Vizebürgermeister Schachamayr wissen. Er wies zudem auf den kommenden Neubau des Feuerwehr- und Dorfhauses hin. „Nach der Vorplanung wird es eine Präsentation für die Bevölkerung geben“, versprach er.

