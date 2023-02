Endlich sind im Bezirk Hollabrunn die Narren wieder los!

„Mai-Mai Sau-Sau“ heißt es diesen Fasching endlich wieder bei den Faschingssitzungen in Maissau. Nach langer Zwangspause freuen sich auch weitere Gemeinden auf die Narrentreiben. In Hollabrunn bleibt es jedoch aus historischen Gründen ruhig.

Der 25. Sonnberger Faschingsumzug findet traditionell am 19. Februar, dem Faschingssonntag, statt. Schon lange zählt das Narrentreiben zu den Highlights der Weinviertler Faschingssaison. Die Sonnberger sind seit Wochen in den Vorbereitungen für das bunte Fest. „Natürlich stehen wir schon seit dem 11. November um 11.11 Uhr in den Startlöchern“, freut sich Josef Keck, Obmann vom Verein für Heimatpflege, auf das Faschingstreiben und zahlreiche Besucher.

Ungefähr 200 Maskierte werden am Faschingssonntag durch Sonnbergs Straßen laufen, darunter zehn Gruppen. „Noch fast alle Gruppen von den Vorjahren sind dabei“, berichtet Keck. Unter den Narren werden dieses Jahr etwa die Gruppe der Linedancers, der Teufelsverein und die ÖVP-Gemeinderatsgruppe sein. Für Speis und Trank ist von Bratwürstel bis Mehlspeisen und von Bier bis Glühwein ausreichend gesorgt.

„Das Wort Fasching hat bei uns in Maissau seit vielen Jahrzehnten die Bedeutung, dass alle Bürger unseres Städtchens gemeinsam mit viel Spaß und Freude die fünfte Jahreszeit feiern“, ist Christian Macht, amtierender Faschingsbürgermeister der Amethyst-Stadt und Obmann der Faschingsgilde Maissau, stolz.

„Jeder will zu den Maissauer Faschingssitzungen“

Am Wochenende um den 17. Februar wird zu den Maissauer Faschingssitzungen mit Brunos Big Band ins Musikheim geladen, wo Zuschauer einige Faschingsdarbietungen zu sehen bekommen werden. Was genau, wird noch nicht verraten. Die meisten Platzkarten für die diesjährigen Faschingssitzungen sind bereits vergeben. Restkarten können direkt an der Abendkasse erworben werden. Die Nachfrage war gewaltig. Kein Wunder: „Jeder möchte dabei sein, wenn sich alles um den Maissauer Faschingsruf ,Mai Mai – Sau Sau!‘ dreht“, meint Macht. Zum Faschingsausklang lädt diesmal die FF Limberg am Faschingsdienstag, 21. Februar, ab 17 Uhr ins Feuerwehrhaus.

Faschingstreiben ist am Faschingssonntag in Pulkau angesagt. Zahlreiche Vereine der Stadtgemeinde tanzen maskiert durch Pulkaus Hauptstraße. Ebenso lustig geht es in Untermarkersdorf am 18. Februar zu: Für alle Schaulustigen ist ein Faschingsumzug des DEV beim Pavillon zu bestaunen.

Am 18. Februar geht‘s auch in Kammersdorf rund. Um 14.30 Uhr beginnt der Kinderfaschingsumzug. Treffpunkt für Gruppen und Besucher ist das Café Alibi. Nach dem Umzug wird am Parkplatz beim Café eine Kinderdisco (17 bis 18 Uhr) veranstaltet. Das „Halligalli“ für die Erwachsenen geht danach weiter.

Ruhig bleibt es hingegen in der Stadt Hollabrunn: Vom Faschingssonntag bis zum Faschingsdienstag werden hier traditionell keine Faschingsfeste gefeiert. Warum? Der Hintergrund ist ein 300 Jahre altes Pestgelübte. Als damals die Lungenpest wütete, schwor man sich an den drei Faschingstagen keine ballähnlichen Veranstaltungen abzuhalten, wenn die Pest verschwinde. Tatsächlich verschwand die Krankheit sodann aus der Bezirkshauptstadt – darum bleiben Feierlichkeiten bis heute aus.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.