Bürgermeister und Altbürgermeister spielten zum Fasching auf

Am Faschingsdienstag gab es auf dem Platz vor dem Hadreser Gemeindehaus und der Raiffeisenbank am Vormittag Würstel und Krapfen für alle Gemeindebürger. Bürgermeister Josef Fürnkranz und sein Vorgänger Karl Weber spielten Trompete in einer kleinen Formation der Hadreser Dorfmusik, und auch Gabriel Hoffmann, Geschäftsführer der Raika Seefeld-Hadres, konzertierte mit.

In kürzester Zeit füllte sich der Platz, und bei frühlingshaften Temperaturen herrschte großartige Stimmung. Vizebürgermeister Erich Greil und der Untermarkersdorfer Ortsvorsteher Andreas Kornherr, Pfarrvikar Pater Johannes und der Obmann der Pensionisten, Johann Dorner, waren gekommen, um heuer wieder in vollen Zügen die Faschingszeit zu genießen.

