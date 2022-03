Fast 300 Vertriebene im Bezirk und Lob vom Landesrat

Werbung

Der Bezirkshauptmannschaft sprach der Landesrat nach seinem Besuch ein großes Lob für die Abwicklung der Sozialhilfe aus. Das funktioniere nicht in allen Bezirken so vorbildlich wie in Hollabrunn. „Das Steuergeld wird schonend und zielgerecht verteilt.“ Außerdem gelinge – auch durch Kontrollen, dass kein Missbrauch bei der Inanspruchnahme der Sozialhilfe entstehe -, dass viele Menschen wieder in den Arbeitsprozess zurückgebracht werden.

„Und zwar nicht nur bei den eigenen Leuten, sondern auch bei Asylberechtigten.“ 30 Prozent der Sozialhilfeempfänger seien Asylberechtigte, so Waldhäusl über den Landesdurchschnitt. „Im Bezirk Hollabrunn sind es 14 Prozent.“

„Jeder, der bei uns ankommt, bekommt Schutz.“

Mit 31. März waren im Bezirk Hollabrunn 243 Vertriebene aus der Ukraine bei Privaten im Bezirk Hollabrunn untergebracht. „Dazu kommen 44, die in der Nacht in Wullersdorf angekommen sind.“ Hier gebe es noch landesweit Probleme mit einer raschen Registrierung. Waldhäusl will sich dafür einsetzen, dass zumindest die polizeiliche Erfassung rascher vorangeht und will mobile Teams in die Bezirke schicken.

Er betont: „Jeder, der bei uns ankommt, bekommt Schutz.“ Es seien hauptsächlich Frauen und Kinder, die aus der Ukraine fliehen. „Sie sind dankbar und wollen wieder zurück, sobald der Krieg zu Ende ist. Das ist ein komplett anderes Bild als bei der Flüchtlingswelle 2015/16.“ Da seien überwiegend junge Männer gekommen, die hier bleiben wollten. „Darum ist die Hilfsbereitschaft auch so groß“, meint der zuständige Landesrat.

Sorge wegen Schweinepest, Kritik an GAP

Auf seinem Tourplan durch den Bezirk standen weiters die Polizeiinspektion Guntersdorf samt Hundestaffel sowie der EU-Schlachthof. Als Tierschutz-Landesrat sei es ihm wichtig zu erfahren, wie bei einem solchen Betrieb vorgesorgt werden kann, um die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten, wenn eine Krise eintritt. Konkret meint Waldhäusl die Schweinepest: „Sie ist schon an unseren Grenzen und ich befürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie zu uns kommt.“

Mit den Landwirten des Bezirks kommt er ebenfalls ins Gespräch. Ein wichtiges Thema: die GAP-Reform. Diese Reform für eine „Gemeinsame Agrarpolitik“ innerhalb der EU stamme aus einer Zeit, „in der es noch keine Diskussionen darüber gab, die eigene Bevölkerung ernähren zu können“. Waldhäusl hätte schon vor Jahren gesagt: „Wenn eine Krise kommt, dann ist die Versorgung in Gefahr.“

Dass Landwirte nun sieben statt fünf Prozent ihrer Flächen für Blühwiesen und Co. stilllegen sollen, sieht der Landesrat, gerade in einem fruchtbaren Bezirk wie Hollabrunn, nicht ein: „Dümmer geht es nicht mehr“, kommentiert er die GAP-Reform. „Dass man beste Flächen brachliegen lassen soll, anstatt Lebensmittel für die Bevölkerung zu produzieren“, sei ihm ein Rätsel. Dass die Landeslandwirtschaftskammer immer noch in diese Richtung informiert, finde er traurig: „Hier sind Hirn und Hausverstand gefragt.“

Appell, Volksbegehren zu unterstützen

Unterstützung erbittet Waldhäusl beim „Stoppt Lebendtier-Transportqual“-Volksbegehren, welches er ins Leben gerufen hat. Um im Parlament behandelt zu werden, sind 100.000 Unterschriften notwendig. Die offizielle Eintragungswoche auf allen Gemeindeämtern ist von 2. bis 9. Mai. „Ich starte mit 275.000 Unterschriften“, berichtet der Landesrat von großer Resonanz.

Was wird gefordert? „Es muss endlich Schluss damit sein, dass wir täglich drei Millionen Schlachttiere quer durch Europa transportieren, nur, damit ein paar Profit machen!“ Den Stress, dem die Tiere bei den tagelangen Transporten ausgesetzt sind, wirke sich auf die Qualität des Fleisches aus. Darum ist für Waldhäusl klar: Die Tiere sollen am nächstgelegenen Schlachthof getötet werden, das Fleisch können dann zerteilt und gekühlt durch Europa transportiert werden.

