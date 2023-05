In Hollabrunn Schüler, in Wien eine Band

Der Zufall kann schon ein lustiger Geselle sein. Ihm ist es zu verdanken, dass vier ehemalige Schüler Hollabrunns 2021 in Wien als Band wieder zusammenfanden. Er wollte es auch, dass der Hollabrunner Elias Marte einen Stock über seiner ehemaligen Schulkollegin Nicole Salomon in einem Wiener Mietshaus wohnte. Zusammengekommen ist man übers Musizieren bei offenem Fenster und Flurfunk.

Schnell war klar, aus so viel Zufall muss eine coole Band entstehen. Mit Elsbeth Reiss und Philipp Demuth war das Hollabrunn-Quartett komplett. Mit Dan Courtney und Ralf Grabuschnig die Band zu sechst, und bereit sich als „Ernst“ von einer Reihe an Genres inspirieren – von Grunge über Punk bis hin zu New Wave - inspirieren zu lassen. Die Debüt-EP „Shard“ veröffentlichte die Band 2022. Am 2. Juni erscheint ihre neue Single „Be Quiet“.

„Sei leise, sag kein Wort, mach es wie die anderen, wir dürfen nicht gehört werden“, so die ironische Forderung der Indie-Rockband in ihrem Song. Die neue Single „Be Quiet“ soll auch als ein sehnlicher Wunsch nach Authentizität der Band verstanden werden. „Ernst“ wollte darüber reden; die NÖN stellte die Fragen.

Das Treppenhaus in Wien war mitverantwortlich, dass man sich zufällig zu einer Band zusammentraf - und mit alten Traditionen bricht man nicht. Foto: Daniel Nuderscher

NÖN: Wie finden sich vier ehemalige Hollabrunner Schüler in Wien zu einer Band zusammen?

Band: „Ernst“ hat sich durch ein zufälliges Treffen im Jahr 2021 in Wien gebildet. Nicole, Dan und Ralf, die schon seit 10 Jahren gemeinsam Musik machten, probten in ihrer Wohnung im vierten Stock; Elias musizierte in seiner Wohnung im zweiten Stock desselben Wohnhauses mit Freunden. Durch die offenen Fenster unterhielten wir uns und fanden heraus, dass sowohl Nicole als auch Elias in Hollabrunn zur Schule gegangen waren. Bald war uns klar, dass wir auch eine Leidenschaft für Musik teilen und beschlossen, nicht nur gemeinsam zu jammen, sondern auch Songs zu schreiben und als Band aufzutreten. Elias holte daraufhin Philipp und Elsbeth, mit denen er seit der gemeinsamen Schulzeit befreundet war, in die Band.

Wie ernst ist der Bandname „Ernst“ gemeint?

Band: So ernst, wie eben auch das Leben ist. Wir wollen nachvollziehbare, ehrliche und zugleich herausfordernde Musik erschaffen. Aber zum Glück ist ja auch das Leben nicht immer nur ernst.

Für viele Bands war die Corona-Zeit eine zweischneidige Erfahrung. Zum einen keine Auftritte, zum anderen ein Schub im Kreativen. War das bei „Ernst“ auch so?

Band: Ja, das war für uns eine frustrierende, aber auch musikalisch fruchtbare Zeit. Immerhin sind wir erst in der Pandemie in der jetzigen Besetzung zusammengekommen. Zu Hause sind dann schnell viele Demos entstanden, die wir später im Studio aufgenommen haben. Wir haben dabei auch versucht, unsere teils intensiven Emotionen der Zeit in der Musik zu kanalisieren. Lockdowns waren hingegen so richtig deprimierend, weil sie gemeinsame Proben praktisch unmöglich machten. Unser erstes geplantes Konzert im November 2021 mussten wir aus dem Grund verschieben. Nachgeholt haben wir es im Februar 2022, als in Lokalen noch Maskenpflicht bestand. Dieser Umstand hat aber weder uns, noch unsere Fans daran gehindert, unsere Musik abzufeiern. Das hat uns sehr darin bestärkt, weiterzumachen.

Bei dem Bandnamen muss man fast schon verpflichtend auch dunkel und geheimnisvoll draufhaben. Foto: Daniel Nuderscher

Wieso ist die neue Single „Be Quiet“ so melancholisch geraten?

Band: „Be Quiet“ (englisch „Sei leise“) steht für unsere kritische Sicht auf die Gesellschaft, die uns stark vorgibt, wie wir uns verhalten sollen, damit wir nicht aus der Norm tanzen und auffallen. Das heißt, wir müssen unser Aussehen, unseren Beruf, unsere Sexualität und Identität oder unsere Art, Beziehungen zu führen, an ein gesellschaftlich konstruiertes „Ideal“ anpassen. Viele Medien und die Werbung verstärken dieses Bild noch. Für manche Menschen ist dieses Ideal auch stimmig, aber andere können damit nichts anfangen und somit nie ihr authentisches Selbst sein. Daher rührt auch die Melancholie in „Be Quiet“. Andererseits fordern wir mit dem ironisch gemeinten Refrain: Trau dich, nach innen zu schauen, ob du zufrieden bist, und wenn nicht, versuche herauszufinden, wer du bist und wie du leben möchtest.

Wird „Ernst“ auch mal live - zum Beispiel im Alten Schlachthof - in Hollabrunn zu erleben sein?

Band: Wir treten momentan in vielen Wiener Locations auf – das nächste Mal am 2. Juni im Club B72. Im Alten Schlachthof zu spielen wäre natürlich genial, schon allein aus dem Grund, dass vier der sechs Bandmitglieder in Hollabrunn zur Schule gegangen sind und wir im Schlachthof Konzerte besucht haben. Die Zuständigen dürfen sich gerne bei uns melden, unsere Kontaktkanäle stehen offen ;)

