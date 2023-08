In Hollabrunn dröhnten die Hollywood-Motoren

Der Waldviertler Martin Hahn, der in Hollabrunn ein Filmmuseum aus der Taufe gehoben hat, lud mit seinem Team zum dritten „Fast Legends“-Autotreffen. Zu den Highlights unter all den bekannte Boliden zählten der Knight 4000 aus Knight Rider und ein Baywatch-Pick-up, bei den Bodyguards und Rettungsschwimmerinnen nicht fehlen durften. Die Zahl an interessierten Besuchern war enorm; auch viele Kinder zeigten sich von den Filmautos begeistert.

Das absolute Lieblingsauto von Veranstalter Martin Hahn ist übrigens Lightning McQueen. „Den Eintritt verwenden wir, um Requisiten zu kaufen und die Autos instand zu halten“, erklärte der Hausherr.

Florian Kittenberger mit dem Jeep aus Jurassic Park. Foto: Belinda Krottendorfer

Zur Entstehungsgeschichte:

Martin Hahns Lieblingsserie als Kind war Knight Rider. Bei einem Konzert von David Hasselhoff in Zwettl sah er zum ersten Mal einen Trans Am, welcher einen bleibenden Eindruck hinterließ: „Irgendwann baue ich mir so ein Auto!“, schwor er sich. Mit seinem ersten eigenen Geld, das Hahn als Versicherungsvertreter verdient hatte, importierte er tatsächlich einen 1989er Pontiac Trans Am, den er bis 2009 zum K.I.T.T. umbaute.

2013 begann er mit dem Bau eines Batmobils. In den darauffolgenden Jahren erwarb er den Delorean-Nachbau aus „Zurück in die Zukunft“ und baute Autos zu einem Ghostbusters ECTO-1A bzw. Lightning McQueen um. „Die Highlights der Filmautos waren schließlich vorhanden“, erzählt Hahn - und so entstand die Idee zu einem Filmautotreffen. Mit seiner Freundin überlegte er dann: „Entweder wir bauen ein Haus oder eine Filmauto-Location.“ Das Ergebnis ist bekannt. Die Halle in der Senitzergasse ist eine frühere Lkw-Werkstatt seines Onkels.

Stylisch: Martin Hahn mit seiner Baywatch-Truppe am originalgetreuen Pick-up. Foto: Hahn

Das Filmautotreffen fand nun also bereits zum dritten Mal statt. Neben Hahn präsentierten weitere Mitglieder des Vereins „Fast Legends“ ihre besonderen Boliden, wie zum Beispiel die „Fast & Furious“-Autos. „Einmal im Jahr hole ich meine Filmautos für dieses Treffen heraus, die restliche Zeit werden sie gelagert“, so der Organisator.