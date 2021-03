„Ich war ein Fan vom Testen, aber jetzt überlege ich es mir, wann ich wieder testen gehe“, sagt eine Pulkauerin im NÖN-Gespräch. Sie war am Montag (15. März) in der Pulkauer Teststraße.

Das Testergebnis erstaunte sie, denn dieses war positiv. „Ich bin bereits einmal teilgeimpft“, informiert die Lehrerin. Sie hatte am Wochenende vor dem Test nur Kontakt mit Personen, die aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht mehr ansteckend waren. Von Sonntag bis Dienstag habe sie vier „Nasenbohrtests“ durchgeführt, alle negativ. „Ich wüsste nicht, von wo ich es hätte“, sagt die Pädagogin, die alle Maßnahmen bisher penibel mitgetragen hat. Derzeit ist sie in Quarantäne und wartet auf das Ergebnis des PCR-Tests.

67 positive Tests in Pulkau

Sie glaubt, dass die Test-Kits in Pulkau fehlerhaft gewesen sind, denn „mir wurde mitgeteilt, dass von etwa 150 Testpersonen etwa 80 positiv getestet wurden“. Irmgard Lechner von der Landessanitätsdirektion bestätigt auf NÖN-Nachfrage: „Es handelt sich um 67 positive Tests. Diese gelten jetzt als Verdachtsfall.“

Die Landessanitätsdirektion könne nicht bestätigen, dass die Test-Kits nicht in Ordnung waren. Jetzt müsse via PCR nachgetestet werden. Antigentests seien eben nicht so verlässlich wie PCR-Tests, allerdings sei das schnelle Testergebnis ein Vorteil. Christof Chwojka, Leiter von Notruf 144, stößt ins selbe Horn: „20 Prozent der Tests sind falsch positiv.“

"Ich hoffe, man lernt aus diesem Fehler"

„Es können Fehler passieren. Aber es war überhaupt nicht durchdacht, was passiert, wenn die Test-Kits fehlerhaft sind“, ärgert sich indes die Pulkauerin, von den Behörden hin und her geschickt worden zu sein, ohne Auskunft zu erhalten. Die Behörden hätten sich nur gegenseitig die Schuld zugeschoben. „Es ist eine Unverschämtheit, dass diese Tests als gültig betrachtet werden“, sagt sie. Die Pädagogin ist nun schon zum dritten Mal in Quarantäne, „Corona hatte ich aber nie“.

Sie will sich nun auch an die Landeshauptfrau wenden, denn, dass von BH und Landessanitätsdirektion so bürgerunfreundlich agiert wurde, kann sie nach Monaten der Teststraßen nicht nachvollziehen. „Ich hoffe, man lernt aus diesem Fehler.“ Denn in Zeiten, in denen die Akzeptanz für Corona-Maßnahmen sinke, könne man sich so etwas nicht leisten.

Pulkaus Bürgermeister Ramharter ist froh, dass viele vermeintlich Corona-Positive nach PCR-Test Entwarnung geben können. Franz Enzmann

Stadtchef wünscht raschere Entscheidungen

„Ich versteh‘ jeden, der nicht mehr testen geht.“ Besonders die freiwilligen Helfer, die laut Auskunft der Landessanitätsdirektion alle negativ sind, tun ihr leid. „Die waren alle schon so fertig“, erinnert sie sich an den Montag. Ständig musste desinfiziert werden, gepaart mit dem Gedanken, vielleicht etwas falsch gemacht zu haben.

Teststraßenleiter war am Montag der Bürgermeister selbst. Er ist erleichtert, dass er nun laufend Nachrichten von vermeintlich positiv getesteten Mitbürgern bekommt, dass ihr PCR-Test negativ ist. „Nach einigen positiven Testergebnissen haben wir ein neues Testpaket geöffnet“, war Leo Ramharter bereits am Montag skeptisch.

„Es wäre für die Verantwortlichen in den örtlichen Teststraßen sehr hilfreich, wenn nach solchen Auffälligkeiten die Behörden eine rasche Entscheidung trifft, ob weiter getestet oder abgebrochen wird“, so der Bürgermeister im NÖN-Gespräch, der ebenfalls glaubt, dass die verwendete Charge fehlerhaft war. In solchen Fällen sei zu klären: "Testen wir weiter oder brechen wird ab, da die Charge der Test-Kits mangelhaft ist, so wie bei uns in Pulkau."