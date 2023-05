„Hüter der Flamme“: SPÖ-Urgestein Leopold Weber ist 80

Ziersdorfs Ziegelmuseumsgründer und langjähriger SPÖ- Gemeinderat Leopold Weber feierte in auserlesenem Kreis seinen runden Geburtstag im Weinlandhof in Ziersdorf. Weber blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück.

Er wurde am 10. Mai 1943 zur Mittagszeit geboren. Sein Vater kam noch in der Nacht am gleichen Tag von der Front für drei Wochen Urlaub nach Hause. Kurz darauf, am 9. Juni, starb er im Krieg. Weber war somit Halbwaise und wuchs mit seiner aus dem Waldviertel stammenden Mutter, die noch nicht lange in Ziersdorf lebte, in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Bild von damals war? Dass man „niemand“ war. „Ich hatte damals mit viel Gegenwind zu kämpfen,“ erzählte der Jubilar.

Motto: Für jene kämpfen, die nicht ganz oben stehen

So war es sein Motto, für jene zu kämpfen, die nicht an der Spitze der (Lebens-)Pyramide stehen. Weber trat der Sozialdemokratie bei und war von 1974 bis 2015 Gemeinderat in Ziersdorf, wovon er 23 Jahre lang Gemeindevorstand war. Richard Pregler, Bezirksvorsitzende der SPÖ, stellte sich zum 80er natürlich mit Glückwünschen ein und bedauerte es, dass er Weber keine Auszeichnung mehr verleihen konnte. Denn am Sakko des Jubilars prangte schon die Viktor-Adler-Plakette, die höchste Auszeichnung der Sozialdemokraten.

Hannes Bauer, Präsident des NÖ Pensionistenverbandes, ist zwei Jahre älter als Weber. Die beiden leben in derselben Straße in Ziersdorf. Schon am Schulweg diskutierten sie über Politik. Bauer holte Leopold Weber später in die Politik . „Du zeichnest dich durch deine hohe Verlässlichkeit aus“, anerkannte Bauer und erzählte eine Anekdote, als er während einer Gemeinderatswahl in Ziersdorf nach Japan reiste. „In Polen hatte ich einen Zwischenstopp, da rief ich Poldi an, wie es bei der Wahl läuft. Der Poldi sagte nur: Kannst ruhig weiterfliegen, es passt alles.“

Mit 80 immer noch für die Genossen da

Für den ehemaligen Nationalratsabgeordneten Hannes Bauer ist die Freundschaft zu Leopold Weber sogar eine „Blutsbruderfreundschaft“. „Wenn man über Jahrzehnte dieses politische Feuer hat, so wie du, dann ist man ein Hüter der Flamme“, zollte Bauer seinem Freund höchsten Respekt. Der Vorsitzende der SPÖ Ziersdorf, Harald Schörg , schlug in dieselbe Kerbe: „Du bist immer für uns da, wenn wir ein Thema angehen. Andere würden vielleicht sagen, mich geht das nichts mehr an.“

ÖVP-Bürgermeister Hermann Fischer bedankte sich bei Leopold Weber unter anderem für dessen Engangement bei der Krötenwanderung. Alfons Koller spielte mit Musikerkollegen von der Trachtenkapelle Ziersdorf einige Stückerl, deren Betonung auf der Leichtigkeit lag - wie auch der weitere Lebensweg von Leopold Weber sein soll. Der Jubilar ist seit 54 Jahren verheiratet, hat einen Sohn und eine Enkeltochter.

