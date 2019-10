In einem Festakt mit zahlreichen Ehrengästen wurde das Gebäude der Mittelschule und Polytechnischen Schule eröffnet.

Coole neue Schule in Retz .

„MS Retz ist cool“, sangen die Schüler im Chor bei der Eröffnung ihres rundum sanierten und top ausgestatteten Schulgebäudes. In diesen Tenor stimmten auch die Ehrengäste ein und brachen allesamt eine Lanze für die Mittelschule. Diese sei im ländlichen Raum „nicht vergleichbar mit Wien. Das ist schlicht ein anderer Schulzweig“, unterstrich Bildungsdirektor Johann Heuras.

Die Kinder in die Mittelschule zu schicken, bedeute außerdem, sie in den Gemeinden zu behalten und mit Vereinen und Freunden zu verwurzeln. Ebenso sei es wichtig, dass den jungen Menschen bestmöglich geholfen werde, die richtige Berufswahl zu treffen. Auch da leisten die Mittelschule und die Polytechnische Schule hervorragende Arbeit, meinte Heuras. Dem stimmte Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer zu, die „ein klares Bekenntnis zur Mittelschule“ ablegte. Das Gebäude sei ein wichtiger Faktor, damit sich Schüler und Lehrer in ihrem Arbeitsumfeld wohlfühlen. „Wer die Schule davor gekannt hat, kann einfach nur beeindruckt sein“, sagte Himmelbauer.

Dass gute Schulen auch wichtig für die Standortqualität und die Identität einer Region seien, fügte Landtagspräsident Karl Wilfing hinzu. „Jede Schule braucht ihre eigenen Schwerpunkte, denn jede Region hat andere Produktionsschwerpunkte“, unterstrich Wilfing und sah die Schule ebenso als Voraussetzung dafür, dass Kompetenz in den Gemeinden bleibt.