Nach Wut-Video: Drei "Hater-Mails" und viel Zuspruch

Selbst ein Monat nach dem vermeintlichen „Wut-Video“ von Sabine Deckenbach ist noch wenig Ruhe eingekehrt. „Ich werde immer noch angerufen“, sagt sie im NÖN-Gespräch, Nachrichten kommen von Parteikollegen, die ihr Mut zusprechen, sogar Deutsche melden sich bei ihr.

Zur Erinnerung: Die ÖVP-Ortsvorsteherin von Felling ließ ihrem Ärger über den „Lockdown für Ungeimpfte“ in einem Video freien Lauf, warf der Bundespartei Hetze vor. Dass die Gesellschaft so gespalten werde, ist ihr ein Dorn im Auge.

Darüber wurde von verschiedenen Medien berichtet, sogar der Bundesparteiobmann der Freiheitlichen, Herbert Kickl, postete einen Bericht über Deckenbach auf seiner Facebook-Seite, lobte ihren Mut. Wie sie dazu stehen soll, weiß die Kinesiologin nicht. Ein politischer Spielball wolle sie jedenfalls nicht werden. „Ich habe jetzt am eigenen Leib erfahren, wie schnell einen der mediale Rummel selbst treffen kann“, sagt sie.

„Auf Herzensebene miteinander gesprochen“

„Es war nichts Großartiges, wir haben einfach geplaudert“, erzählt sie, dass sie mit Hardeggs Bürgermeister Fritz Schechtner das Gespräch suchte, nachdem ihr Video viral ging. „Wir haben auf Herzensebene miteinander gesprochen; er hat nicht den Zeigefinger erhoben. Fritz hat verstanden, was ich mit meinem Video sagen wollte“, ist Deckenbach froh und wünscht sich, dass sich mehr Menschen so verhalten und andere Meinungen akzeptieren würden.

Das Feedback auf das Video sei durchwegs positiv gewesen, sie habe nur drei „Hater-Mails“ bekommen, erzählt Deckenbach. Sie habe viele Hilferufe und Zuspruch bekommen, weiterzumachen. Dass viele so denken wie die Fellingerin, zeige ein Beispiel aus dem Nachbarbezirk Horn: Alexander Nerradt war ÖVP-Gemeinderat in Horn und will die Impfpflicht nicht mehr mittragen. Auch er findet, jeder solle selbst über seinen Körper entscheiden dürfen. Er legte in der Vorwoche sein Amt zurück.

Impfpflicht: Glaube, es wird nur heiß gekocht

Was sagt Deckenbach, die selbst nicht geimpft ist, zur Impfpflicht, die ab 1. Februar gelten soll? „Ich warte ab. Ich glaube, es wird nur heiß gekocht. Für mich ist das alles nicht stimmig.“ Sie glaubt, dass mit der Ankündigung noch einige motiviert werden sollen, doch impfen zu gehen.

„Sie hat Bedenken, weil es in ihrem Freundeskreis etliche gibt, die sich nicht impfen lassen“, weiß Bürgermeister Fritz Schechtner, der seine Parteikollegin deshalb aber nicht verurteilen oder drängen will. Die Emotionen seien teilweise hoch, auch in dieser Angelegenheit; aber, schildert Schechtner seinen Zugang: „Es können nicht alle einer Meinung sein, aber man muss sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen und mit Respekt begegnen können.“ Bei der letzten (Online-)Klubsitzung war Deckenbach dabei.