Retzer Jugend bringt Freude ins Haus

Elf Jugendliche haben in diesem Sommer die Möglichkeit, als Ferialarbeitnehmer und Praktikanten in die Arbeitswelt des PBZ Retz zu schnuppern. Sie sind unter anderem in der Betreuung und der Cafeteria tätig und unterstützen in den Wohnbereichen.

So haben sie einerseits die Gelegenheit, Wissen und Kenntnisse, die teilweise bereits in der Schule vermittelt wurden, anzuwenden, andererseits werden die Praktikanten von den Mitarbeitern dahingehend instruiert und angeleitet, dass sie selbstständig Aufgaben übernehmen und ausführen können.

Für die Bewohner sei der Kontakt mit den jungen Menschen bereichernd. „Viele leben richtig auf und freuen sich schon den ganzen Tag auf die gemeinsamen Nachmittage im Garten, die Spiele und Gespräche“, berichtet PBZ-Direktor Horst Winkler. „Außerdem sind die Praktikanten eine große Unterstützung für unser Team in der Urlaubszeit.“

Für die Jugendlichen selbst ist es eine interessante Erfahrung, in die Berufswelt einzutauchen. „Am meisten machen das gemeinsame Spaziergehen und im Garten sein Spaß“, erzählt Leonie Hofer. Auch Bernadette Ziegler kann nur Positives berichten: „Da ich schon einmal ein Praktikum im PBZ Retz gemacht habe, habe ich mich sehr gefreut, heuer im Sommer nochmals kommen zu dürfen. Mein Tag ist sehr abwechslungsreich, es ist immer etwas zu tun.“

Am meisten Spaß habe ihr bisher das gemeinsame Einsammeln der Früchte im Naschgarten und das anschließende Kuchen backen gemacht, so die Jugendliche: „Ich denke, auch den Bewohnern haben wir damit viel Freude bereitet.“

