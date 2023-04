Aufregung in Retz: Eltern müssen Kaution zahlen

Nur in der Zeit von 31. Juli bis 4. August wird es in der Stadtgemeinde Retz keine Betreuung für Kindergartenkinder geben. Neu ist allerdings auch, dass - auf Empfehlung der NÖ Landesregierung, wie es heißt - im Vorhinein eine Kaution von 10 Euro pro angemeldeten Bedarfstag eingehoben wird. Diese wird bei Inanspruchnahme der Betreuungstage rückerstattet oder mit den entstandenen Kosten für die Betreuung nach 13 Uhr gegengerechnet.

Sollte der Kautionsbetrag nicht bis spätestens 16. Juni bei der Stadtgemeinde eingelangt sein, verliert das Kind den Anspruch auf den Betreuungsplatz in den Sommerferien. Bei Krankheit kann ab dem dritten Tag mit ärztlicher Bestätigung um Rückzahlung der Kaution angesucht werden. Bürgermeister Stefan Lang und die zuständige Stadträtin Claudia Schnabl, beide ÖVP, bitten um Verständnis für diese Vorgangsweise.

Kritik: „Viele können nicht so lange im Voraus planen“

Begründet wird diese Maßnahme damit, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder vorkam, dass angemeldete Tage nicht in Anspruch genommen wurden, die organisatorischen und personellen Planungen jedoch auf volle Inanspruchnahme ausgelegt waren. Unter vielen Eltern herrscht nun Aufregung, das Verständnis für die Maßnahme ist enden wollend.

„Es gibt Mütter, die können nicht so lange im Voraus planen“, klagt eine Mutter. Oft komme der Dienstplan später. Hat man dann einen Tag frei, den man mit dem Kind verbringen will, kostet das nun 10 Euro. Oder wenn die Oma mit dem Kind in den Ferien schwimmen gehen will. De facto sei es eine Pönale. Sie verstehe zwar das Problem der Gemeinde, so die Betroffene, doch es könne im Fall der Fälle ja auch Personal heimgeschickt werden. „Das passiert in anderen Gemeinden auch.“

Dazu kommt der finanzielle Aspekt. Immerhin macht die Kaution bis zu 400 Euro aus, für Eltern von zwei Kindern 800 Euro. Das müsse man sich erst leisten können und habe mitunter Auswirkungen auf den geplanten Urlaub. Zudem hätten arbeitende Eltern anderes zu tun, als ihr Kind im Krankheitsfall zum Arzt zu schleppen. Und: „Was macht die Gemeinde überhaupt mit dem Geld?“

Wir für Retz: „Nicht sozial verträglich“

Manche würden sich zumindest eine Verrechnung im Nachhinein wünschen. Und überhaupt sei keine andere Gemeinde bekannt, die dieses neue Retzer Modell ebenfalls praktiziert und passe nicht zur Kinderbetreuungsoffensive, die von der Mikl-Leitner-ÖVP versprochen wurde. Das Thema der Nichtinanspruchnahme sollte man mit jenen Familien klären, die es betrieben haben „und nicht alle dafür bluten lassen“, meint die betroffenen Mutter, für die es auch ein rechtliches Fragezeichen gibt: „Im Kindergartengesetz sehe ich das nirgends.“

Für die Opposition ist das Thema freilich auch ein gefundenes Fressen. „Die Ferienbetreuung für die Retzer Kinder ist eine tolle Sache. Dass aber eine Kaution von bis zu 400 Euro eingehoben wird, ist doch hart. Eine Kaution schreibt die NÖ Landesregierung nicht vor, aber Retz hat anders entschieden. Das ist nicht sozial verträglich“, urteilt die Bürgerliste „Wir für Retz“.

ÖVP: „Auch für Betreuerinnen schwierig und für Kinder nicht lustig“

Am Montag wird es in Retz jedenfalls eine Elternbeiratsbesprechung geben. Bürgermeister Lang und Stadträtin Schnabl haben mittlerweile schon viele Gespräche mit Eltern geführt. „Es war uns klar, dass einen Aufruhr geben wird“, sagt die Kindergartenreferenten. Doch es sei gut, dass das Thema einmal aufgeschlagen ist und es von Eltern nicht mehr als Selbstverständlichkeit gesehen werde, dass ohnehin ständig Personal zur Verfügung steht: „Wenn es viele Fehlermeldungen gibt - und teilweise haben Eltern das Kind einen ganzen Monat nicht gebracht -, ist das planerisch schwer umzusetzen und auch für die Betreuerinnen sehr schwierig“, erklärt Schnabl.

Schließlich hätten die Betreuerinnen genauso das Recht, ihren Urlaub vernünftig planen zu können. Und es sei auch für die Kinder nicht lustig, wenn immer wieder Gruppen zusammengelegt werden müssen. Im Übrigen seien nun bereits Unterschiede zu den Vorjahr zu erkennen, so die ÖVP-Stadträtin: Eltern würden ihren Bedarf nun bedachter anmelden.

Dass es überhaupt zu der Maßnahme kam, hatte damit zu tun, dass das Thema bei einer Bürgermeisterkonferenz angesprochen wurde. Dass Retz hier nun ein Vorreiter ist, habe damit dazu, dass sie das Thema sehr ernst nehme, sagt Schnabl. Es sei mit den Kindergartenpädagoginnen viel kommuniziert und die Lösung gemeinsam erarbeitet worden. Auch andere Gemeinden würden bereits überlegen, hier aktiv zu werden. Und sollten Eltern ein Problem haben, die Kaution aufzubringen, werde es auf jeden Fall eine individuelle Lösungen geben: „Wir sind ja keine Unmenschen.“

„Beim Gespräch am Montag ist mir wichtig, dass wertschätzend und ehrlich über die neue Vorgangsweise kommuniziert wird und die Eltern die Sicherheit haben, dass über ihre Sorgen lösungsorientiert gesprochen werden kann“, betont Schabl. Man sollte die Ganzjahresbetreuung und die vielen flexiblen und familienfreundlichen Lösungen betrachten und nicht auf acht Wochen Sommerbetrieb herunterbrechen, meint sie. So sei Retz etwa einzige Gemeinde in der Umgebung, in der man die Betreuungsmöglichkeiten während des Kindergartenjahres monatlich ändern kann.

Allgemeines: Von 7 bis 13 Uhr ist die Betreuung - wie auch während des Kindergartenjahrs - kostenlos. Außerhalb dieser Zeit wird der übliche Retzer Tarif verrechnet:

bis 20 Stunden im Monat: 59,90 Euro

bis 40 Stunden im Monat: 89,70 Euro

mehr als 40 Stunden im Monat: 119,60 Euro

Spiel- und Beschäftigungsbeitrag, je Monat: 12,90 Euro

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.