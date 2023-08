Tierische Abenteuer am Heldenberger Falkenhof

16 Kinder waren beim Feriencamp für Kinder am Falkenhof der Aigners zu Gast. „Davon kannten wir bereits 14 Kinder“, erzählt Marion Aigner schmunzelnd, denn diese waren bei einem vergangenen Abenteuercamp dabei.

Unter dem Motto „back to nature“ gab es vier abwechslungsreiche und spannende Tage. Drei Nächte schliefen die Kinder in Zelten zwischen Steinzeitdorf und Falkenhof. Unter anderem gehörten Waldspaziergänge, Bogenschießen, Töpfern, Natur- und Pflanzenkunde sowie Abende am Lagerfeuer dazu. Ein ganzer Tag wurde den sechs restlichen Attraktionen, unter anderem Kollers Oldtimer Museum und dem Lipizzaner Trainingszentrum, gewidmet.

Natürlich wurde den Kindern viel Interessantes über die Vögel am Falkenhof näher gebracht. Falkner Mario Aigner zeigte den Kindern die Arbeit und das Training mit den Greifvögeln. Er wurde nicht nur von seinem achtjährigen Sohn Sami, sondern auch von Tochter Marie, fünf Jahre, und Nesthäkchen Noah, zweieinhalb Jahre, unterstützt. Die jungen Gäste konnten die Arbeit des Falkners ganz nah erleben.

Durch Zufall konnte Familie Aigner noch eine ganz besondere Attraktion bieten: Ihr Hund, ein Bracco Italiano, bekam vier Wochen vor dem Camp neun Welpen. Zusätzlich gab es auch einen Wurf bei den Frettchen. „Das war natürlich etwas Besonderes für die Kinder“, schilderte Marion Aigner und ihr Mann Mario ergänzte: „Sie konnten von Anfang an erleben, wie man verschiedene Tierarten zueinander führt. Mit den erfahrenen und gut geschulten Greifvögeln lernten Welpen und Jungfrettchen sowie im Besonderen unsere Camp-Gäste den respektvollen und umsichtigen Umgang miteinander.“

Von den neun Welpen dieser als ausgeglichen, lernfähig und zuverlässig beschriebenen Rasse sind bereits sechs vergeben. „Drei haben wir noch“, führt Marion Aigner aus. Bis diese ein neues Heim finden, werden sie liebevoll trainiert.