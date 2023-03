Das Retzer Land präsentierte sich in München

Retzer Land auf der Ferienmesse München

„f.re.e“ meldet sich mit Besucherrekord zurück

Die Vertreter des Retzer Landes sind derzeit intensiv auf Tourismusmessen in Österreich und Deutschland unterwegs. Ende Februar war die Region mit zwei Ständen auf der „f.re.e“, Bayerns größter Reise- und Freizeitmesse, vertreten.

Sowohl die Winzerfamilien Redl und Schönhofer als auch die Touristiker des Retzer Landes zeigten sich mit dem Messeverlauf in München vollends zufrieden. Dafür sorgte nicht nur das Rekordergebnis von 160.000 Besuchern, welches auf die erweiterten Themenbereiche „Fahrrad, Gesundheit & Wellness sowie Caravaning“ zurückzuführen gewesen sei.

„Sehr gut informierte Messebesucher, die detaillierte Fragen stellen und sehr buchungsfreudig sind“, resümierte Cornelia Schönhofer vom Winzerhof Schönhofer in Zellerndorf. Werner Redl vom gleichnamigen Winzerschlössl in Waitzendorf erkannte erstaunliche Trends im Vergleich zu Österreich: „Nicht selten legt ein Besucher hier eine Wegstrecke von über 200 Kilometer eigens für die Messe zurück. In Österreich ist das kaum vorstellbar.“

Waren begeistert von der Münchner Messe: Daniel Wöhrer, Cornelia Bodansky und Werner Redl (v.l.). Foto: Retzer Land

Entsprechend gut vorbereitet habe sich der potenzielle Urlaubsgast im Gespräch mit den Retzer-Land-Vertretern gezeigt. Ein wichtiges Ziel der Weinviertler Touristiker sei die Verlängerung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer im Retzer Land: „Hier kommen uns unsere langjährigen Kooperationsbemühungen zur Vernetzung der touristischen Angebote vollends zugute,“ ist Geschäftsführer Daniel Wöhrer überzeugt. „So finden unsere Gäste mit längeren Anreisezeiten zahlreiche Ausflugsziele für längere Verweildauern.“

Die nächsten Messetermine für Wöhrer & Co.: 11. und 12. März die Frühlingsmesse in Ried im Innkreis; 16. bis 19. März die Ferienmesse in Wien; 31. März bis 2. April: „Blühendes Österreich“ in Wels.

