Rund 50 Termine für die Ferien kunterbunt in Hollabrunn

Workshops, Campus, Erlebnistage, Sportveranstaltungen – viele Vereine, Betriebe, Organisationen und Einzelpersonen haben sich engagiert, damit das Hollabrunner Ferienprogramm seinen Namen alle Ehre macht. Zwei Monate lang wird im Zuge der „Ferien kunterbunt“ getanzt, geritten, gekocht, gebastelt und vieles mehr. Darüber hinaus wird Unterricht in Englisch, Radfahren oder Tennis angeboten sowie eine einwöchige Ferienbetreuung im Juli.

Los gehen die Ferien kunterbunt am 3. Juli mit dem Gestalten einer Radiosendung auf radioYpsilon, gefolgt von Yoga für Kinder und Jugendliche mit Yogalehrerin Sigrid Besenbäck im Stadtsaal am 4. Juli. Ebenfalls gleich in der ersten Ferienwoche: ein Tanzworkshop mit Kristina Katt in der Lerntafel, Spaß & Action bei der Feuerwehr, eine Rätselrallye durch den Wald, Kinderfreunde-Aktivitäten in Breitenwaida sowie ein Ferienspiel in der Galerie grenzART.

Neben dem Ferienprogramm sorgen außerdem Veranstaltungen wie die Hollabrunner Augustwiesn, Aktionen wie der Kindertag im Stadtbad, Luftburgen und Spielbusse oder das Bürgermeisterfrühstück dafür, dass in den Ferien keine Langeweile aufkommen kann.

Das Programm: aa_Ferienkunterbunt_2023_flyer.pdf (hollabrunn.gv.at)

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.