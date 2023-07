In Göllersdorf gibt's buntes Programm in den Ferien

Bereits das erste Ferienspiel, das angeboten wurde, war ausgebucht. Dieses stand unter dem Motto „Graffitikunst - die freche Revolution auf den Straßen!“ Ein Sprung in die kreative Freiheit, ein farbenfrohes Zeugnis der Vielfalt und ein rebellischer Aufschrei gegen das Einfallslose in der Gemeinde - diese Idee steckte hinter dem Angebot.

„Unsere Jugendlichen verwandelten die öden und verstaubten Wände vom alten Bauhof in lebendige Kunstwerke“, zeigt sich Gemeinderätin Shurga Schrammel begeistert. Graffiti sei kein Vandalismus, sondern eine Kunstform. Darum wurde die Künstlerin „Siuz“ nach Göllersdorf geholt, sie ist seit vielen Jahren Profi in der Szene und leitete die Jugendlichen an. „Wir geben unseren coolen Kids Raum für ihre kreative Auseinandersetzung“, ist Schrammel froh über dieses Angebot.

„Alles rund um das Pferd“ lautete der Titel eines weiteren Ferienspiels, das den Kindern die Gelegenheit bot, Pferde und Ponys hautnah zu erleben. Die wichtigsten Sicherheitsregeln und der respektvolle Umgang mit den Tieren waren die ersten Schritte, die die Kinder erlebten. Außerdem durften sie ihre eigenen Steckenpferde gestalten. Höhepunkt war aber natürlich das Führen und das Reiten der echten Pferde. Für die Teilnehmer war es ein unvergessliches Ferienspiel, das den Kindern eine besondere Beziehung zu Pferden vermittelt hat.

Ein besonderes Erlebnis war auch der Ausflug nach Schiltern zum Kindermusical „Ritter Rost“ in die Gartenarena der Kittenberger Erlebnisgärten. Der unverschämte Ritter Rost, der sich gekonnt vorm Putzen drückt, während sein Burgfräulein Bö die Burg in Schuss hält, stand ebenfalls auf dem Göllersdorfer Ferienspiel-Programm. „Ein tolles Ensemble, großartiges Bühnenbild und jede Menge mitreißende Musik sorgten für super Stimmung“, lautete das Fazit von Gemeinderätin Liane Bauer, die die Kinder nach Schiltern begleitete. Dort gab es noch viele weitere Attraktionen, die den Ausflug zu einem gelungenen Ferientag machten: Riesenrutschen, Floßfahren, Wasserspielplatz, Streichelzoo, Hüpfburgen, Seifenkünstler und vieles mehr.

Großen Anklang fand außerdem der Blaulichttag: Auf spielerische Art lernten die Kinder im Zuge des Ferienspiels Feuerwehr und Rettung hautnah kennen. Bei spannenden Stationen wurden die Notrufnummern geübt, Einsatzkleidung anprobiert, Wunden geschminkt, der richtige Verband den verletzten Stofftieren angelegt und vieles mehr.

Die Freude war groß, als das zu den sommerlichen Temperaturen passende Kommando: „Wasser marsch!“ kam und für eine kühle Erfrischung der Kinder sorgte. „Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten der Feuerwehr Göllersdorf und des Roten Kreuzes Hollabrunn, die dieses erlebnisreiche Ferienspiel ermöglichten“, freut sich Liane Bauer, dass dieses Ferienspiel auch im heurigen Jahr angeboten wurde.

Die nächsten Termine des Ferienspiels

Donnerstag, 20. Juli, 8.30 Uhr bis 13 Uhr: Sommertheater - Vorhang auf! Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren tauchen in die Welt des Theaters ein. Treffpunkt: Pfarrhof Göllersdorf

