Retzbacher Kinder eroberten Anglerparadies Hessendorf

Beim diesjährigen Retzbacher Ferienspiel ging es von Retz aus mit dem Reblaus-Express ins Waldviertel, genauer gesagt nach Hessendorf. Elf Kinder und ebenso viele Begleitpersonen erfreuten sich schon bei der Anreise mit dem Zug an der herrlichen Landschaft, dem Ruckeln des Waggons und der Bewirtung im Zugsheurigen.

Ein besonderes Erlebnis war die Mitfahrt für einige Mutige auf der Diesellokomotive, verbunden mit Vorfreude und Begeisterung nach der Fahrt. Die Retzbacher Gruppe ist den NÖ Bahnen für die Unterstützung und die besonders nette Aufnahme dankbar.

Im Anglerparadies Hessendorf wurde die Gruppe ebenso herzlich willkommen geheißen. Vom Anglerprofi bis zum Anfänger wurden alle sehr gut betreut und mit den Plätzen vertraut gemacht. Keine fünf Minuten hat es gedauert, bis die erste Forelle dem Köder nicht widerstehen konnte. Auch wenn die nächsten Bisse auf sich warten ließen und der Eindruck entstand, dass die Fische eher den Sonnenschein genossen, verging die Zeit am Teich schnell.

Am Ende des Aufenthalts hatte das Anglerglück zehn Forellen zum Vorschein gebracht. Ein abschließendes Eis am Teich sorgte für besten Ausklang. Was den Kindern abgesehen vom Angeln noch gefallen hat, war die schöne Wiese mit dem Kinderspielplatz. Langeweile gab es bei dem Ausflug wirklich zu keiner Zeit!

Ein Lob gebühre den Gemeinderätinnen Maria Eder und Christa Lauder sowie den Gemeinderäten Reinhard Waller für die Betreuung und besonders Rudi Hammerschmid für die Organisation dieses Nachmittags.

Und wer geglaubt hat, dass die Kinder bei der Heimfahrt im Zug geschlafen haben, hat sich kräftig geirrt. Viel zu viel gab es da vom Erlebten zu erzählen und einstimmig ihre Antwort auf die Frage, ob es gefallen hat: „Ja, es war super!“