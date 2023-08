250 Topfenknödel für die Feuerwehr Unterretzbach

Verblüfft durch die Menge der Zutaten blickten die Kinder und Begleiter den Haubenkoch Harald Pollak fragend an. Etwa zehn Kilo Topfen, acht Kilo Mehl, drei Kilo Butter und drei Tassen Eier standen für den Ferienspielnachmittag bereit. Nach einiger Zeit wurde das Geheimnis gelüftet: Topfenknödel für einen guten Zweck wurden gekocht.

Nach dem gründlichen Händewaschen ging es ans Eieraufschlagen, Kneten und Portionieren. Das Formen der Knödel wurde recht geschickt erledigt. Der zarte Teig hatte es dennoch in sich, und so manche Kugel verlor ihre Form und wurde zum Nockerl. Das Ergebnis waren 316 Topfenknödel, alles Handarbeit von den Kindern.

Anschließend ging es in die Küche, wo bereits dampfende Kochtöpfe für die Knödeln bereitstanden. Nach etwa 20 Minuten konnte das Ergebnis mit Marillenfruchtspiegel und Butterbrösel verkostet werden. Es waren die besten Topfenknödel der ganzen Welt, so jedenfalls das Fazit der Nachwuchsköche. Und manche holten sich noch zweimal Nachschlag, weil sie so wunderbar schmeckten. Als Draufgabe gab es als Abschluss sogar noch ein Eis für alle Jungköche.

Passend zur kürzlich erhaltenen Auszeichnung: „Harald Pollak – Manager mit Herz“ wird Pollak als Wirt vom Retzbacherhof die restlichen 250 Topfenknödel auf die Karte setzen und für jeden von den Kindern zubereiteten Knödel den Betrag von zwei Euro für die Freiwillige Feuerwehr Unterretzbach spenden. Für alle, die mitgerechnet haben: Durch die Initiative von Pollaks Retzbacherhof und die fleißige Mitarbeit der Retzbacher Kinder kann sich die Feuerwehr auf 500 Euro freuen.

Kommandant Andreas Zeindler konnte die Spende am Samstag (19. August) von der Wirtsfamilie Sonja und Harald Pollak entgegennehmen und versprach den Betrag für die Retzbacher Feuerwehrjugend einzusetzen.