Über 50 Kinder gingen in Hollabrunn zur Uni

Ein Gruppenfoto mit den begeisterten Teilnehmern. Foto: HoMaG

D ie Idee wurde 2019 geboren, nun war es endlich so weit: Hollabrunn bot in den Ferien eine Kinderuni in der Alten Hofmühle an. Behandelt wurden die Themen verschiedene Themen wie Klima, Wetter, Biodiversität oder erneuerbare Energien.

Erstmals wurde im Zuge des Hollabrunner Ferienspiels die Kinderuni angeboten. Über 50 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren waren im August mit dabei, als die Alte Hofmühle zur Kinderuni umfunktioniert wurde. Im Forschungsfokus der jungen Wissenschafter lagen die Themen Wasser, erneuerbare Energien, Biodiversität, Klima und Wetter sowie Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Wie es sich für richtige Studenten gehört, endeten die gemeinsamen Tage mit einer „Sponsion", bei der die Kinder ihre Ausbildungsurkunde freudig entgegennahmen. Bereits 2019 hatte Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly die Idee geboren, in den Sommermonaten auch in Hollabrunn eine Kinderuniabzuhalten. Die Umsetzung musste leider ein paar Jahre warten, darum war die Freude groß, dass es heuer endlich so weit war. Geplant und umgesetzt wurde die Kinderuni von Eva Maria Atzler von der Hollabrunn Marketing GmbH in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Hollabrunn, der KLAR! Hollabrunn Göllersbach und den Scientists for Future. Konzipiert war die Hollabrunner Kinderuni, die aus Vorlesungen und Workshops bestand, als Ganztagesprogramm im Stationenbetrieb inklusive Mittagessen. „Einzelne Vorlesungen zu besuchen, ist gerade für Kinder aus den Katastralgemeinden nur bedingt möglich. Deshalb haben wir uns für ein gemeinsames und aufbauendes Programm entschieden", erklärt Atzler das Konzept. Jeder Vortragende gestaltete einen Halbtag. Vorweg bekamen die Kinder einige Infos rund um das Thema in Form eines Input-Vortrages. Danach ging es an die Umsetzung und die Kinder konnten bei einer Exkursion, einem Workshop im Stationenbetrieb oder einem Arbeitsauftrag ihr Wissen vertiefen. Begleitet wurden sie dabei von Studenten und Pädagogen. Nächstes Jahr wird es die zweite Hollabrunner Kinderuni in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule NÖ zu anderen Themen geben: „Der Prozess und die Ideenfindung für den nächsten Titel und die Gestaltung sind bereits im Gange", freut sich Atzler. Die Vortragenden waren: Kerstin Steindl-Kuscher, Babette Lughammer und Claudia Pinkl von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich; Martin Hasenhündl und Celine Zahradnik von der TU Wien; Tino Blondiau von der KLAR Göllersbach / ENU und Christian Kasper vom BG/BRG Hollabrunn.