Neue Aufbahrungshalle und Denkmäler an neuem Platz

Nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss wurde Architektin Silvia Köllner beauftragt, die vorhandene Halle in Verbindung mit einer Sanierung neu zu planen, einen Zubau zu errichten und beim zu erneuernden Vorplatz die Denkmäler zu integrieren. Nun war es so weit und Bürgermeister Hermann Fischer und der Obmann des Österreichischen Kameradschaftsbundes (ÖKB), Michael Pamperl, freuten sich, zum Festakt begrüßen zu dürfen.

Fischer präsentierte gemeinsam mit Köllner die Sanierung und Erweiterung der Aufbahrungshalle. So wurde beim Zubau ein Fenster von der Glaserei Schröter nach einem künstlerischen Entwurf von Christine Weiser (ARTSchmidatal) eingebaut. Die gesamte Halle ist barrierefrei, wird mittels Infrarotpaneelen beheizt, verfügt über eine behindertengerechte Toilette und auf der rechten Seite des Zubaus finden 28 Urnen in der Wand Platz.

Pamperl: „Ein Platz zum Innehalten“

Pamperl erzählte von der Geschichte der Kriegerdenkmäler und sprach den Ortswechsel der Denkmäler an: „Es ist mir und unseren Mitgliedern bewusst, dass der neue Platz nicht mehr so präsent, nicht mitten im Ort ist. Nun ist es ein Platz, der Raum bietet, um innezuhalten, einen Kameraden würdig zu verabschieden ohne Verkehrs und Einkaufslärm, in Ruhe zu lesen, wer damals sein Leben lassen musste, oder einfach nur um zu verweilen.“

Landtagsabgeordneter Richard Hogl, selbst ÖKB-Mitglied, ging auch auf die Erfahrungen mit dem Kameradschaftsbund, dem Wandel des Vereins und die Bedeutung von Kriegerdenkmälern ein. Die Festansprache für den ÖKB hielt Landespräsident Josef Pfleger: „Dieses Denkmal soll auch Mahnen. Die aktuelle Situation nicht unweit von uns zeigt, dass schnell etwas geschehen kann und nichts unmöglich ist." Nach der Kranzniederlegung durch Fischer und Pamperl sorgte der ÖKB für einen Imbiss bei der Schubertlinde. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von einer Abordnung der Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung.

In der neuen Aufbahrungshalle: Max Kohl, Franz Kraus, Andreas Grünzweig, Erich Schröter, Christoph Wiesinger, Christne Weiser, Hannes Bauer, Werner Weiser, Waltraud Kronawetter, Hans Weiser, Richard Hogl, Kurt Krammer, Architektin Silvia Köllner, Vizebürgermeister Stefan Schröter, Hermann Fischer, Anton Ehrentraud, Susanne Zanitzer, Leopold Weber, Martin Reiter, Werner Koppensteiner, Gabriela Kührer, Bettina Ventura Bonilla, Michael Fürst, Pfarrer Andrzej Kalitta und Michael Pamperl . Foto: Barbara Witzany

Die Geschichte der Denkmäler der Leidtragenden beider Weltkriege und des ÖKB:

Der ÖKB Ziersdorf wurde 1903 gegründet. Das alte Ehrenmal in Form eines Obelisken wurde am Hauptlatz 1916 gesegnet und 1966 durch ein moderneres Denkmal ersetzt, welches noch öfters umgestaltet werden sollte. Der Obelisk musste dann auf Wanderschaft gehen und ist nun nach mehreren Standorten und schwerer Beschädigung durch ein Auto gemeinsam mit den Schriftplatten des neuen Denkmals, die ebenfalls durch ein Auto beschädigt wurden, gemeinsam am Vorplatz der Aufbahrungshalle angekommen.

ÖKB-Obmann Michael Pamperl wies auch darauf hin, dass sich die Rolle des ÖKB vom "Gehsteckerlverein" zu einer offenen Gemeinschaft gewandelt habe, welche sich um Brauchtumspflege, Kameradschaft und viele Dinge im Vereinsbesitz - wie die Fahne von 1910 und eben das Denkmal - kümmert und gerne für jeden, der Interesse hat, offen ist.