Salonorchester entführte auf Merkersdorfer Burgruine in die 1920er

Daniel Muck und seinem Salonorchester wurde es nicht leicht gemacht, wetterbedingt den richtigen Aufführungsort zu wählen. Aber der Entschluss, sich doch für die Feste Kaja in Merkersdorf zu entscheiden, sollte sich als goldrichtig erweisen. Schon der Auftritt war eine Augenweide. Die Damen mit Haarband der 20er, die Männer im schwarzen Anzug mit Mascherl und Daniel Muck mit Kummerbund und Cutaway konnten sich sehen lassen.

Neun Vollblutmusiker - acht an den Instrumenten und Daniel Muck als Sänger - entführten die Besucher förmlich in die 1910er- und 1920er-Jahre mit Musiktiteln wie „Ich küsse Ihre Hand, Madame“ und der Filmmusik aus „King Kong“ bis zu den „Capri-Fischern“. Muck erklärte: „Eine Gesanglehrerin machte mich auf die typische Stimme für die Art von Liedern aufmerksam.“ Nicht nur passend, sondern fabelhaft von ihm gesungen!

Seine Gattin Karoline (Querflöte), Stefan und Stephanie Stift (Saxophon), Bernhard Engel (Trompete), Manuel Hofer (Mellophon) sowie Thomas Herzan (Zugposaune), Reinhold Pausackerl (Tuba) und Matthäus Rößler (Schlagzeug) sorgten für den richtigen Sound der 1920er.

„Village“ klingt ein bisschen amerikanischer ...

Der zweite Teil begann mit zwei von Mucks Eigenkompositionen. „Remember Village“ und „Kaja“ ließen die Eindrücke erahnen, die der Künstler hier verarbeitet hat. Der erste Titel könnte natürlich auch Merkersdorf heißen, aber so klingt es ein wenig amerikanischer, meinte Muck. Für „Mein Grammophon“, „Mackie Messer“ und „Heut kommen de Engerl nach Wean“ erntete das Orchester besonderen Applaus. Ein wahres Loblied auf den Rebensaft war dann „Mei Naserl is so blau“, herzhaft und nett.

Bei den Zugaben gehört noch unbedingt „Mein kleiner grüner Kaktus“ erwähnt. Das Wetter hielt aus, das Ambiente des Innenhofes der Feste Kaja war zauberhaft und das Salonorchester bot allerbestes musikalisches Niveau.

Klassik, Film und Pop am 6. August

Heribert Donnerbauer, Obmann des Burgen- und Schlössererhaltungsvereins, bedankte sich bei den Besuchern fürs Kommen, bei den Musikern für die gute Zusammenarbeit und bei den ehrenamtlichen Mitgliedern für die Ausschank und Bewirtung.

Am Sonntag, 6. August, gibt es um 17 Uhr die Möglichkeit, Daniel Muck und das Danube Brass Ensemble nochmals auf der Feste Kaja zu erleben. Dieses Mal mit Klassik, Film & Pop.