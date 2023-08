„Falsche Italiener“ im grün-weiß-roten Stadtsaal Hollabrunn

Für den 4. August war Regen angesagt. In weiser Voraussicht wurde das Konzert von Spettacolo daher vom Innenhof der Alten Hofmühle in den Stadtsaal verlegt. Die Veranstalter gaben sich große Mühe, auch hier Italien-Feeling aufkommen zu lassen: Schon beim Eingang des Stadtsaals warteten italienische Schmankerl von „Riepl on tour“ - dekoriert mit Italien-Fahnen. Der Stadtsaal war im Inneren in die Farben Grün, Weiß und Rot getaucht und Kisten gefüllt mit Orangen bewiesen die Liebe zum Detail.

Die „falschen Italiener“, wie sich die Band selbst bezeichnet, traten mit Klassikern wie „Mambo italiano“, „Marina“ und „Insieme“ auf. Moderiert wurde das Konzert von Rudi Roubinek.