Roubinek löst bei Kulturstadträtin große Vorfreude aus

Die Zeit für Sommerkultur kommt in Hollabrunn im August. Zum Beispiel mit dem „Festival der Kulturen“, das erstmals in dieser Form von 3. bis 6. August im Hof der Alten Hofmühle stattfinden wird. Jedes Jahr soll ein anderes Land als Inspirationsquelle dienen; fürs erste Mal wählten die Verantwortlichen ein beliebtes Urlaubsland der Österreicher - Italien. Kulturstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly erzählte der NÖN, wieviel Sommerkultur sie konsumiert und was ihr persönliches Highlight im Kulturangebot ist.

NÖN: Wie viel Sommerkultur konsumieren Sie?

Elisabeth Schüttengruber-Holly: Als Kulturstadträtin liegt mir natürlich die Kultur sehr am Herzen. Soweit es mir möglich ist, bin ich bei den Kulturveranstaltungen, die in Hollabrunn stattfinden, immer dabei. Auch im Urlaub bin ich immer an Veranstaltungen unterschiedlicher Formate interessiert. Oft besuche ich auch in anderen Bezirken Veranstaltungen, zum Beispiel das Musical „Zorro“ auf der Felsenbühne Staatz oder auch Festivals unterschiedlicher Art.

Sind Sie mit dem Kulturangebot in der Stadt während des Sommers zufrieden?

Schüttengruber-Holly: In Hollabrunn wird sehr viel geboten, man muss sich nur informieren. Es gibt den zweimonatlich erscheinenden Flyer, ebenso neu das Programmheft zu den Veranstaltungen im Stadtsaal. Eines der Highlights im Sommer: Festival der Kulturen mit dem Schwerpunkt Italien „Viva Italia“ und unserem Moderator und Aushängeschild Rudi Roubinek, ebenso dabei sind tolle Künstler wie Thomas Weinhappel, Bernadette Tuzar, Angelika Hörmann, Spectacollo und viele andere.

Sollte es mehr Angebote geben?

Schüttengruber-Holly: Es kann immer mehr Angebote geben, aber konsumieren wir einmal das Vorhandene, da ist man fast täglich unterwegs.

Was ist Ihr persönliches Sommerkultur-Highlight?

Schüttengruber-Holly: Wie schon erwähnt - „Festival der Kulturen“, Viva Italia, mit Rudi Roubinek, darauf freue ich mich schon sehr.