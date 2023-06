Rudi Roubinek führt in Hollabrunn quer durch Italien

In der ersten Augustwoche erwartet Besucher in Hollabrunn ein wahres Feuerwerk an italienischer Kultur & Musik, gepaart mit mediterranen gastronomischen Gusto-Schmankerln. Italo-Hits aus verschiedenen Genres werden Urlaubsstimmung aufkommen lassen, ist Initiatorin Elisabeth Schüttengruber-Holly überzeugt: „Mit dem Festival der Kulturen möchten wir ein Open-Air mit jährlich wechselndem Schwerpunkt schaffen. Künftig wird jedes Jahr ein anderes Land, eine andere Kultur der Themengeber sein.“

Rudi Roubinek bleibt die nächsten Jahre treu

In diesem Jahr wird also mit „La Dolce Vita“ gestartet. Nach prachtvoller Barockmusik, feinstem Italo-Pop und preisgekrönten Opernklängen betritt Pinocchio in der Interpretation von Rudi Roubinek die Bühne. Dass der aus der ORF-Satiresendung „Wir sind Kaiser“ bekannte Schauspieler nicht nur Gast für einen Abend ist, freut Kulturstadträtin Schüttengruber-Holly besonders: „Wir haben mit Rudi Roubinek einen Partner nicht nur für dieses Festival, sondern auch für die kommenden Jahre gewinnen können. Er hat uns bereits bei der Ideenfindung unterstützt und wird heuer auch an drei Abenden durch das Programm führen.“

Tickets sind ab sofort über das Stadtsaalbüro erhältlich. Das Programm: