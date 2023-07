Immer mehr und mehr? „Das geht sich net aus!“

Löffler erinnerte an die eindrucksvolle Festival-Eröffnungsrede von Lisz Hirn und das Thema des theologischen Vortrags von Pfarrer Clemens Beirer über Natur und Schöpfung und stellte danach den Schriftsteller und Vortragenden Philipp Blom kurz vor.

Bloms Universalgeschichte der Unterwerfung der Natur, „Macht euch die Erde untertan“ - einer Geschichte über die Sonderstellung des Menschen, einer Geschichte der rücksichtslosen Ausbeutung der Erde und deren Ressourcen und damit verbundenen Konsequenzen für Mensch und Natur - begleitete den philosophischen Vortrag. Der Autor zeigte ein Übereinstimmen in Teilen vom Gilgamesch-Epos und der Bibel auf und verwies auf Ziele der Theologie.

„Es ist nie falsch, das Richtige zu tun“

Der Mensch werde als einzige Kreatur mit Seele definiert und berufe sich auf die gebotene Unterwerfung der Natur. Dabei vergesse er, dass er selbst Teil der Natur sei und jedes Tun auf andere Einfluss habe. War etwa bis zum 17. Jahrhundert die Muskel- und Tierkraft ausschlaggebend, so erbringen heute fossile Energien diese Leistung - mit dem Problem, dass wir in den letzten 50 Jahren mehr Energie verbraucht haben als die gesamte Menschheit davor.

Blom stellte damit einen Zusammenhang von Energieeinsatz und Erderwärmung her. Ebenso kritisierte er das gewünschte Wirtschaftswachstum anhand eines Beispiels: „Ein jährliches Wachstum von 3 Prozent bedeutet eine Verdoppelung in 24 Jahren und eine Verzehnfachung in hundert Jahren – und des geht sich net aus!“ Damit forderte er ein Umdenken und eine clevere Lösung für eine mögliche Zukunft. Auf die Frage, ob es nicht schon zu spät sei, konterte er: „Es ist nie falsch, das Richtige zu tun!“

War es für viele Zuhörer ein guter Ansatz zum Umdenken, so gingen doch in der anschließenden Diskussion die Meinungen ein wenig auseinander. Die Mehrheit der Besucher aber entschloss sich zum regen Beifall.