Die Erhebungen der Beamten der Polizeiinspektion Ravelsbach ergaben, dass das Haus etwa Mitte 2020 von ungarischen Staatsbürgern erworben worden ist und diese alle paar Tage vorbeikommen würden. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete eine Hausdurchsuchung an. Bei dieser fanden die Beamten der Polizeiinspektionen Ravelsbach, Retz und Zellendorf am 8. September 2021 eine Cannabis-Plantage mit insgesamt 530 Cannabispflanzen mit Blütenständen vor und stellten diese sicher. Weiters stellten sie 832 Gramm fertig abgepacktes Cannabiskraut, ungarische Banknoten und sieben Mobiltelefone sicher. Zwei ungarische Staatsbürger im Alter von 39 und 40 Jahren wurden von den Polizeibediensteten als Beschuldigte festgenommen. Der 40-jährige Beschuldigte verweigerte die Aussage, die 39-jährige Beschuldigte war teilweise geständig. Beide wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.