Helmut Koch ist neuer Ehrenbürger der Weinstadt

Am Dienstag letzter Woche wurde Altbürgermeister Helmut Koch für seine langjährige Tätigkeit als Gemeindemandatar die Ehrenbürgerschaft der Stadt Retz verliehen. Das Querflöten-Ensemble „FluteFun“ des Musikschulverbandes Retzer Land umrahmte die Feierstunde musikalisch.

Stadträtin Claudia Schnabl konnte neben Stadtpfarrer Clemens Beirer gleich drei Bezirkshauptleute willkommen heißen: Karl-Josef Weiss (Hollabrunn), Andreas Strobl (Kor neuburg) und Johannes Kranner (Horn). Bürgermeister Stefan Lang ging in seiner Laudatio auf Helmut Kochs politischen Werdegang und dessen Handschlagqualität ein. „Du warst ein Macher und Umsetzer, wie eine Vielzahl an Projekten beweist, die in deiner Amtszeit verwirklicht wurden. Ich freu’ mich, dir als Freund die Ehrenbürgerschaftsurkunde überreichen zu dürfen.“

Der „Windmühlenring der Stadt“ ging heuer an Erhard Neubauer. Stadtrat Roman Langer skizzierte das Schaffen des vielseitigen Kleinhöfleiners, der sich bei der Realisierung der Spange Retzer Land einen Namen machte. Sein jüngster Erfolg war, nach zähen Verhandlungen, die Umsetzung einer einheitlichen Postleitzahl für die Retzer Katastralgemeinden. Für seinen Heimatort war er 2011 der Initiator der Straßenbezeichnungen.

Vizebürgermeisterin Eva Heilinger hielt die Laudatio für SC-Retz-Funktionär Helmut Greylinger. Der leidenschaftliche Retzer bemühte sich als ÖBB-Regionalleiter um die Modernisierung des Retzer Bahnhofes und die Erhaltung des Reblaus-Expresses als Touristenattraktion. Er war auch Projektleiter der Flughafenbahn CAT sowie beim Wiener Hauptbahnhof. In seiner Freizeit engagierte er sich beim SC Retz, wo das Vereinshaus, die Bewässerung, das Flutlicht und der Neubau der Kabinen erfolgten.

„Er ist in der Stadt bekannt für seine Menschlichkeit und Handschlagqualität“, so Heilinger. Greylinger wurde mit dem „Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Retz“ geehrt. -fe-

