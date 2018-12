Die Stadt holte fünf Persönlichkeiten vor den Vorhang: Die höchste Ehrung erhielt am Donnerstag der Vorwoche Wolfgang Dafert, Leiter der Straßenbauabteilung in Hollabrunn.

Auch Krempel geehrt: „Schön, dass es dich gibt, Gerhard“

Bürgermeister Helmut Koch übergab ihm den Ehrenring: Er beschrieb den 52-Jährigen als vielseitigen, engagierten und kunstsinnigen Menschen, der im Straßenbau für Sicherheit und Verkehrsflüssigkeit sorge, die Nebenanlagen vorbildlich miterledigen lasse und in mühevoller Arbeit die Spange „Retzer Land“ als Verbindung zur B 303 umgesetzt habe. Retz könne zudem stets auf die Hilfe der Straßenmeisterei zählen. „Hunderte Verkehrszeichen werden Jahr für Jahr ausgeborgt.“

Das Goldene Ehrenzeichen nahmen drei Retzer und ein gebürtiger Platter entgegen. Gerhard Krempel kümmerte sich vor allem um die Bäume der Stadt. Der 78-Jährige war für deren Pflege und für Neupflanzungen zuständig. Er wartete gewissenhaft die Baumdatenbank. „Schön, dass es dich gibt, Gerhard“, lobte Gemeinderätin Christine Sulzberger.

Christian Exel entdeckte jung seine Leidenschaft für die Musik und fand Förderer, sodass der Trompeter bald als großes Nachwuchstalent galt. Der 54-Jährige musizierte in Berufsorchestern, etwa bei den Wiener Philharmonikern, und war Intendant der „Weinviertler Schlosskonzerte“. Gemeinderat Helmut Bergmann dankte ihm vor allem „für sein pflichtbewusstes und nachhaltiges jahrzehntelanges Wirken an der Musikschule Retz“.

Der Älteste im Bunde ist Richard Wimmer: Der 81-Jährige hat das Retzer Klima ständig im Auge und betreut nunmehr ehrenamtlich die Wetterstation der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bei der Windmühle. „Jedes Kaffeekränzchen oder jede sonstige Tätigkeit wird unterbrochen, wenn es darum geht, die Ablesungen punktgenau durchzuführen.“ Das erzählte Stadtrat Stefan Lang.

Anton Honsig gründete nach einer Idee, die in der Kellergasse Nusswald in Platt entstand, die Winzer-Initiative Probus. Der 56-Jährige bringt Menschen aus West und Ost in Österreich zusammen und will für den Wein der Region begeistern. „So werden Retz, das Retzer Land und der Wein zu einer Top-Marke gemacht“, ist Vizebürgermeister Alfred Kliegl überzeugt.

Die fünf Männer freuten sich über die Auszeichnungen sehr.