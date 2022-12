Retz zeichnet aus: Forman erhält Wappenring, Soukup Ehrenzeichen

Werbung

Bei der Festsitzung des Retzer Gemeinderats im historischen Sitzungssaal ehren die Mandatare, Menschen, die sich für das Gemeinwohl besonders einsetzen. Musikschuldirektor Gerhard Forman erhielt den Wappenring und Eisenbahnexperte Gerhard Soukup das Goldene Ehrenzeichen der Stadt.

Stadträtin Claudia Schnabl übernahm die Begrüßung der Ehrengäste. An der Spitze Stadtpfarrer Clemens Beier, der ehemalige Nationalratsabgeordnete Hannes Bauer, Bürgermeister Stefan Lang mit seiner Gemeinderatsriege und die beiden Ausgezeichneten. Die Biologin Gabriele Bassler-Binder konnte ihre Auszeichnung nicht entgegennehmen, da sie erkrankt war. Sie erhält das Goldene Ehrenzeichen bei der nächsten Festsitzung überreicht.

Nach der Begrüßung wurde eine Gedenkminute für die verstorbene Schauspiellegende Christiane Hörbinger abgehalten. „Durch die in Retz gedrehte Erfolgsserie „Julia“ hat die Verstorbene maßgeblich dazu beigetragen, den Bekanntheitsgrad der Weinstadt Retz zu steigern“, sagte die Stadträtin.

Wenn man in Retz über die heimische Musik und Kultur spricht, falle fast immer ein Name: Gerhard Forman. Bürgermeister Lang betonte in seiner Laudatio sein Engagement für die Musikschule und die Stadtkapelle Retz. „Danke auch für deinen Einsatz bei der Errichtung des Kulturhaues Schüttkasten und für vieles mehr. Deiner Petra und eurem wenige Monate alten Sohn Elias alles Gute“.

