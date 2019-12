Die Festsitzung des Gemeinderats der Stadt Retz im ehrwürdigen Rathaussitzungssaal eröffnete Stadtrat Stefan Lang. Er begrüßte Obermedizinalrat Handojo Soeparno, Schulrat Rudolf Schuch und Altstadterneuerungsobmann Wilfried Gerstorfer, die eine besondere Ehrung erfuhren.

Die Laudatio für Rudolf Schuch hielt Stadtrat Helmut Bergmann. „Du bist bereits 1969 dem Retzer Gesangsverein beigetreten“, erinnerte er. Bei der Jagdgesellschaft war Schuch zunächst Jagdleiter-Stellvertreter, dann jahrelang Hegeringleiter. Der leidenschaftliche Heger gründete auch die Retzer Jagdhornbläsergruppe. Nach der Renovierung der Windmühle wurde er mit der Aufgabe des Mühlenwartes betraut. „Rudolf ist stets ein Aktivposten, sei es beim Windmühlenfest oder beim Mühlenadvent“, betonte Bergmann.

Gerstorfer setzte zahlreiche Projekte um

Vizebürgermeister Alfred Kliegl skizzierte den ereignisreichen Lebenslauf von Wilfried Gerstorfer, der jahrelang in Wien arbeitete und erst 1997 in seine Heimatstadt Retz zurückkehrte. Er trat dem Dorferneuerungsverein Altstadt bei und wurde 2007 zu dessen Obmann gewählt. Zudem wirkte er bei zahlreichen Projekten wie der Winter- und Frühjahrswanderung, dem Altstadtfest oder der Wintersonnwendfeier mit. Unter seiner Führung erfolgten die Bepflanzung der Fladnitzerstraße, die Neugestaltung der Brücke in der Missionssiedlung sowie die Renovierung und die Umbauarbeiten des Vereinshauses. Aber auch Ausflüge organisierte der agile Obmann.

Beinahe 40 Jahre als Arzt in Retz

Die Laudatio für den langjährigen praktischen Arzt Handojo Soeparno hielt Helmut Koch. Der Bürgermeister schilderte den Lebensweg des beliebten Obermedizinalrates, der in der indonesischen Hafenstadt Surabaya am 9. März 1950 das Licht der Welt erblickte. In Wien studierte er Medizin und bereits 1980 übersiedelte er als ausgebildeter Arzt nach Retz. „Nach fast 40-jähriger Tätigkeit darf ich dir für deine Leistungen für die Stadt danken“, sagte Koch abschließend.

Für ihren außergewöhnlichen Einsatz erhielten die drei Retzer das Goldene Ehrenzeichen der Stadt verliehen. Für die Umrahmung des Festaktes sorgte ein Ensemble der Musikschule Retz. Nach dem offiziellen Teil lud das Stadtoberhaupt zur Agape in den Bürgersaal.