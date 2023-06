Pulkautaler Tradition: Sonnwendfeier in Obritzer Kellergasse

Der Sommerbeginn ist gleichzeitig der längste Tag im Jahr und wird an vielen Orten mit einem Sonnwendfeuer begangen. Der Ursprung des Feuers am Johannistag, der nicht nur in unserer Region gefeiert wird, reicht bis in die keltische Zeit zurück.

Der Obritzer Pfarrgemeinderat organisiert seit Jahren die traditionelle Sonnwendfeier in der Kellergasse. Gebetet wird dabei für den Schutz gegen Krankheit, Tod und Missernte, aber die Flammen sollen auch Hilfe für Wachstum und Fruchtbarkeit bringen. Monsignore Willibald Steiner wies heuer bei der Segnung des Johannisfeuers in seiner Rede auf die vielen Krisen unserer Zeit hin, wie die Klimaveränderung, den Krieg, die Migration und wirtschaftliche und finanzielle Nöte.

Bei einem herrlichen Sonnenuntergang wurde das Feuer um 20.30 Uhr mit Unterstützung der Obritzer Feuerwehr vor den zahlreichen Gästen entzündet und brannte noch lange in die Nacht hinein.