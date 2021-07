Kurz nach 17 Uhr begannen die ersten Unwetter im Südwesten des Bezirks und zogen dann weiter in Richtung Nordosten. Die Hagelkörner – oft waren es eher Kugeln – durchschlugen hunderte Dächer. Allein Donnerstagnacht standen über 700 FF-Mitglieder aus 48 Feuerwehren im Einsatz und kämpften bis 3 Uhr morgens gegen die Schäden an. Mitunter gingen mehrere Notrufe pro Minute in der Alarmzentrale in Hollabrunn ein, die bereits mit dem neuen Alarmsystem ELKOS disponiert wurden. Vom Katastrophenlager des NÖ Landesfeuerwehrverbandes wurden Planen an die Feuerwehren im Bezirk weitergegeben.

Am nächsten Tag zeigte sich das wahre Ausmaß der Zerstörung. Hunderte besorgte Bürger baten die Feuerwehren im Hilfe, um ihre Dächer abzudichten, waren für die nächsten Tage doch erneute Unwetter angesagt. Ziersdorf, Hohenwarth und Suttenbrunn zählten zu den Hotspots, wo mit Kränen und Drehleitern die Planen angebracht wurden, die rasch Mangelware waren. Hunderte Meter von Abdichtbändern wurden für kleinere Schäden verwendet. Manche FF-Kameraden arbeiteten bis einschließlich Sonntag beinahe durch. In den besonders schwer betroffenen Orten waren auch danach noch vereinzelte Hilfeleistungen der Feuerwehren gefordert.

"Dachte zunächst an einen Zug"

„Nach dem ersten Hagel bin ich ins Feuerwehrhaus gefahren. Kurz nach meinem Eintreffen vernahm ich lautes Grollen und dachte zunächst an einen Zug, als plötzlich faustgroße Hagelkörner einschlugen“, berichtet Ziersdorfs FF-Kommandant Christian Glocker. Rasch war klar, dass das kein normaler Einsatztag werden würde. Im Feuerwehrhaus wurde eine Einsatzleitung aufgebaut. „Nach einer kurzen Chaosphase, die bei solchen Einsätzen dazugehört, hatten wir schnell einen ersten Überblick und alarmierten einige Feuerwehren zur Unterstützung.“ Jeder Truppe wurden drei Einsatzadressen zugewiesen. Nach Abarbeitung der Aufträge wurden im FF-Haus neue Aufträge abgeholt. So wurde bis 3 Uhr morgens durchgearbeitet.

„Bei uns in Ziersdorf hatten wir ausschließlich Hagelschaden, es war keine nennenswerte Regenmenge dabei, auch der Sturm führte kaum zu Schäden“, schildert Glocker und betont: „Ein besonderes Anliegen ist es mir, mich auch an dieser Stelle bei allen Kameradinnen und Kameraden für ihren unermüdlichen Einsatz zu bedanken.“

30 Einsatzstellen in 170-Einwohner-Ort

Unterabschnittskommandant Harald Dallamassl, Einsatzleiter in Suttenbrunn, berichtet von über 30 Einsatzstellen in der Hollabrunner Katastralgemeinde und fast 600 Einsatzstunden, die in sechs Tagen geleistet wurden: „Auch die ältesten Dorfbewohner können sich nicht an so ein Wetterereignis erinnern. Wir brachten Planen an den beschädigten Dächern an und verklebten hunderte Meter Abdichtband, das wir kurzfristig aus der gesamten Gegend organisiert haben. Auch der Teich ging über die Ufer und Keller waren überflutet.“ Auch er dankte seinen Kameraden und den Kräften aus Hollabrunn, Stockerau und Retz, die ihnen zur Seite standen.

Einsatz um 2 Uhr morgens abgebrochen

Hohenwarths FF-Chef Werner Trauner bereitete den eigenen Garten gerade noch rechtzeitig auf das Unwetter vor, als es kurz danach mit dem schweren Hagelschlag losging. Auch hier wurde im FF-Haus eine Einsatzleitung errichtet. „Wir alarmierten in weiterer Folge drei Wechsellader und einen Hubsteiger, in Summe neun Feuerwehren alleine am Donnerstagabend. Hauptsächlich handelte es sich um kaputte Dächer. Über verschiedene Kontakte holten wir noch in der ersten Nacht Planen aus drei verschiedenen Baumärkten der Umgebung“, schildert der Kommandant, der den Einsatz um 2 Uhr morgens abbracht, „da die Kombination von Dunkelheit, Höhe und Müdigkeit einfach zu gefährlich war“.

„Der gesamte Schaden war uns am Donnerstagabend noch nicht bewusst. Am Freitag ging es nach einer ersten Erkundung weiter und es kam eine Schadensstelle nach der anderen hinzu“, berichtet Trauner. Oft hätten die Hausbesitzer die Schäden eigentlich mit entsprechenden Firmen beheben wollen, doch die Dachdecker der Umgebung konnten dies natürlich nicht überall zeitnah umsetzen und so wandten sich von Stunde zu Stunde immer mehr beunruhigte Hausbesitzer an die Feuerwehr.

„Mein Einsatzauftrag an die einzelnen Feuerwehren war, die Dächer provisorisch abzusichern und zur Umsetzung den jeweils raschesten Ansatz zu wählen. Wir reparierten aber keine Nebengebäude, Scheunen oder Maschinenhallen, nur Dächer wo durch den angekündigten Regen und Sturm eine Gefahr bestand“, erläutert Trauner. Von der Hilfsbereitschaft der ortsfremden Feuerwehrmitglieder sei er beeindruckt gewesen.

"Viele gingen an ihre Leistungsgrenzen"

„Viele gingen physisch und psychisch an ihre Leistungsgrenzen, um ihren Mitmenschen zu helfen“, dankte Bezirksfeuerwehrchef Alois Zaussinger den Einsatzkräften. Besonders hervorzuheben seien jene Feuerwehrmitglieder, die Schäden an ihrem Eigentum ignoriert haben und selbstlos zuerst allen anderen geholfen haben. „Außerdem schicke ich einen besonderen Gruß an die Feuerwehren aus den Bezirken Tulln, Krems und Korneuburg, die mit Mannschaft und Sondergerät unterstützt haben“, so Zaussinger. Es habe sich wieder einmal gezeigt, dass die Feuerwehren die Katastrophenschützer Nummer eins sind. „Keine andere Organisation kann in so kurzer Zeit mit dieser Mannschaftsstärke und Ausrüstung helfen.“

Koordinierung wird ein Ausbildungsschwerpunkt

Trotzdem habe der Einsatz auch Aufholbedarf bei der Koordinierung in einigen Bereichen der Einsatzleitungen und Führungsstäbe aufgezeigt. „In diesen Bereichen werden wir die Ausbildung in den nächsten Monaten intensivieren“, kündigt der Bezirksfeuerwehrchef an.

Laut Georg Pistotnik von der Zentralanstalt für Metrologie (ZAMG) sei es eines der ungewöhnlichsten Wetterereignisse in den letzten Jahrzehnten gewesen. Bei den Gewittern habe es sich um mehrere sogenannte „Superzellen“ gehandelt, welche um die eigene vertikale Achse rotierten. Diese Rotation verursachte den besonders großen Hagel und die extremen Fallwinde.

Einsatztage: