Feuerwehr half bei Übersiedlung von Bienenvolk .

Die Schwarmzeit der Bienen führte am Wochenende zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Glaubendorf. Ein besorgter Anrainer hatte die Einsatzkräfte über einen Bienenschwarm informiert, der sich in knapp fünf Metern Höhe in einem Baum niedergelassen hatte.